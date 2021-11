Astuce : Internet lent sur votre Mac ? Pourquoi ne pas l’essayer avec l’application secrète macOS Monterey

De nos jours, il est indispensable d’avoir une bonne connexion Internet, que ce soit pour connecter tous types d’appareils, que ce soit un Mac, un PC ou un Android. Les utilisateurs veulent une vitesse maximale, ce qu’ils n’obtiennent pas toujours.

Nous utilisons généralement plusieurs applications pour mesurer cette vitesse, mais ce n’est pas toujours nécessaire. De nombreux systèmes d’exploitation ont des applications à cet effet et aujourd’hui, nous en montrons une nouvelle et secrète, qui est dans macOS Monterey prête à être utilisée.

De nombreux utilisateurs utilisent leurs outils favoris et familiers pour mesurer la vitesse d’accès à Internet. D’autres, probablement même la plupart, ont recours à des sites Internet pour prendre ces mêmes mesures, sans applications ni dépendances.

Nouvelle application cachée sur macOS Monterey

La vérité est que de nombreux systèmes ont leurs propres applications à cet effet et n’ont besoin d’aucun extra. C’est le cas du nouveau macOS Monterey d’Apple, qui contient l’application, dans le terminal réseauQualité, qui peut être utilisé et qui a quelques extras importants.

Cet outil a un gros avantage car il teste différemment nativement. Nous parlons de tester la connexion Internet simultanément, c’est-à-dire de télécharger et de télécharger simultanément, ce qui garantit un scénario réel.

Tests de vitesse Internet

En donnant la commande networkQuality dans le Terminal, ils auront bientôt le test en cours d’exécution en temps réel, avec des informations utiles. Vous pouvez y voir les valeurs de téléchargement et de téléchargement, qui changent avec le temps.

À la fin, et après quelques secondes, nous avons les résultats, avec plusieurs métriques connues, la plus importante étant la vitesse de chargement et de téléchargement. Vous pouvez également y voir le nombre de flux (nombre de paquets de test envoyés et reçus) envoyés et reçus dans le test.

Mac a plus d’outils à découvrir

Toute personne qui ne souhaite pas faire ces tests simultanément peut modifier ce formulaire. avec le drapeau s, ils peuvent contrôler cela. Ainsi, la commande deviendra networkQuality -si tout fonctionne presque de la même manière.

La grande différence est que les tests dans ce cas seront effectués d’abord dans un sens puis dans l’autre. Vous trouverez également une différence dans les résultats, avec des valeurs définies pour l’upload et le download.

C’est un très bel outil et qu’Apple a apporté à macOS Monterey en silence et sans l’annoncer. Il donne à l’utilisateur la liberté de connaître la vitesse d’accès à Internet, sans dépendre d’une application ou d’un site Web sur Internet.