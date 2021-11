Bientôt, vous pourrez suspendre l’enregistrement vocal sur WhatsApp

La nouveauté a été repérée dans l’une des versions préliminaires de l’application pour iOS et fera bientôt ses débuts officiels sur tous les smartphones.

Les messages vocaux sur WhatsApp sont devenus l’un des moyens de communication les plus utilisés avec les personnes proches, mais ils présentent encore plusieurs défauts qui les rendent inconfortables à utiliser par rapport aux SMS habituels. L’un de ces défauts consiste en la nécessité d’enregistrer le message à envoyer en une seule fois, et donc de se faire une idée locale sur tout ce que l’on a à dire avant d’enregistrer. Bientôt, les choses ne seront plus comme ça : les développeurs de l’application travaillent sur un système pour mettre en pause l’enregistrement des voix, et la nouveauté est presque prête pour ses débuts.

Comment fonctionne la pause dans l’enregistrement vocal

Cela a été dit par le portail WABetaInfo, qui a disséqué l’une des versions préliminaires de l’application pour iOS, résultant en certains éléments de l’interface graphique qui font référence à la nouveauté à venir. Le système peut être utilisé en mode d’enregistrement étendu, c’est-à-dire lorsqu’après avoir appuyé sur le bouton d’enregistrement, vous le faites glisser vers le haut et le verrouillez dans cette position. Un bouton avec le symbole de pause universelle apparaît au centre de la barre d’état inférieure, appuyant sur ce qui arrête l’enregistrement ; le bouton prend les connotations d’un microphone, qui peut être touché pour reprendre la parole. Une fois l’audio terminé, vous pouvez l’envoyer comme d’habitude en appuyant sur le bouton avec l’avion en papier.

La nouveauté avait déjà été repérée dans l’une des versions préliminaires d’Android, mais le fait qu’elle soit également apparue sur iOS signifie que les développeurs sont presque prêts à la sortir officiellement. De cette façon, les utilisateurs pourront enfin enregistrer des messages contenant toutes les informations à envoyer, sans avoir à soumettre les destinataires à des séquences vocales séparées suivant le fil de la conversation.