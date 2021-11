Apple veut que sa voiture soit complètement autonome sur les routes d’ici 2025

La rumeur selon laquelle Apple créerait une voiture prend forme depuis plusieurs années. Cette idée, qui a été présentée à plusieurs reprises, se rapproche de plus en plus de la réalité, même si l’entreprise ne l’a pas adoptée.

Avec des preuves presque irréfutables, des nouvelles et de nouvelles informations apparaissent périodiquement. Le plus récent vient de se rendre compte qu’Apple veut avoir sa voiture complètement autonome sur les routes dès 2025, c’est-à-dire en avance sur le calendrier.

La voiture d’Apple est à nouveau un sujet

La voiture qu’Apple crée (soi-disant) a été la cible de nombreuses informations, dont la plupart sont considérées comme allant de soi. Le géant de Cupertino n’a jamais admis qu’il avait vraiment ce projet en cours et donc, tout ce qui se présente n’est que pure spéculation.

Pourtant, et d’après les preuves présentées, il est même en train d’être créé. Les plans initiaux prévoyaient que cette voiture soit introduite en 2027, Apple prenant en charge la création de la plupart des composants devant être utilisés dans les différents systèmes.

Il arrivera sur le marché en 2025 et est autonome

De nouvelles informations sont maintenant avancées et font état d’un changement important dans ce projet. Le nouveau responsable de ce projet, Kevin Lynch, souhaite changer d’orientation et créer une proposition différente. Au départ, ce ne serait qu’une voiture conventionnelle et avec des caractéristiques semi-autonomes.

La nouvelle proposition, d’après ce qui est révélé, pointe vers une voiture électrique et entièrement autonome. Ce sera apparemment un changement par rapport à ce qui était prévu et qui viendra aussi plus tôt. Les plans ont été accélérés et Apple veut que cette proposition sur les routes dès 2025, c’est-à-dire d’ici 4 ans.

Ce sera un grand changement de plans.

La confirmation de ce changement de plans pour 5 ou 7 ans ne sera possible que sous une condition essentielle. Pour cela, Apple doit pouvoir finir son système autonome à temps. Cette entreprise aura cependant déjà terminé la plupart des travaux liés au processeur de la voiture.

La même source a également révélé qu’Apple aura déjà conçu les intérieurs de sa future proposition. Vous voulez des sièges pour les passagers, un écran central pour le système de divertissement et pas de pédales ni de volants. La présence d’un système d’urgence pour prendre le contrôle en cas de problème est également en discussion.