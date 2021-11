Quelles sont les paroles de la chanson que vous écoutez ? Spotify peut maintenant vous aider en écoutant

Spotify a longtemps revendiqué la première place en matière de services de musique en streaming. Avec une concurrence féroce, il a réussi à se développer et à rester loin de ce que les autres proposent.

Ce service dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité qui existe depuis longtemps et qu’il poursuit également depuis longtemps. Enfin, un service de paroles de chansons est disponible, ce qui permet aux utilisateurs d’y avoir accès tout en écoutant leurs chansons. Cela ouvre la porte au karaoké et nous permet enfin de comprendre tout ce que nous entendons dans nos chansons préférées.

Une grande nouvelle de Spotify

Spotify a, ces derniers mois, rempli son service et ses applications d’actualités. Vous vous assurez ainsi que les utilisateurs restent sur cette plateforme, disposent de tout ce dont ils ont besoin et souhaitent écouter leur musique, que ce soit sur le service gratuit ou sur le service Premium.

Le dernier ajout était quelque chose qui avait été demandé depuis longtemps et est arrivé avec l’aide de Musixmatch. Globalement, et accessible à tous (gratuit et premium), il y a désormais la présence des paroles des chansons que l’on écoute.

Paroles de votre chanson préférée

Le partenariat avec ce joueur bien connu donne accès à une très grande collection de paroles de chansons, où le portugais est très bien représenté. Bien sûr, tous les autres artistes sont présents et peuvent être utilisés.

Spotify a accès aux paroles présentes dans tous ses comptes et sur un large éventail de plateformes, des smartphones aux téléviseurs, en passant par le bureau. Dans ce dernier cas, l’accès se fait en cliquant sur le micro de la barre du bas (voir image ci-dessous).

Présent sur toutes les plateformes

Dans le cas des smartphones, après avoir cliqué sur une chanson dans la vue Now Playing, une carte avec les paroles apparaîtra et peut être extraite. Sur les téléviseurs, ainsi que dans la zone d’affichage en cours de lecture, cliquez sur le bouton paroles et la chanson s’affichera.

Pour Spotify, cette nouvelle est un exemple de 2 choses importantes. Le premier est de créer la meilleure expérience d’écoute et le second est d’écouter les demandes des utilisateurs. Il demande également aux utilisateurs d’être conscients, car d’autres sont en cours.