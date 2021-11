iOS 15.2 ne désactivera plus le Face ID de l’iPhone 13 lors du remplacement des écrans

C’était l’une des mesures controversées qu’Apple a tenté d’introduire cette année avec le nouvel iPhone 13. Après la mise sur le marché de l’appareil, il a été découvert que si l’écran de l’iPhone 13 était basculé en dehors des canaux officiels, Face ID ne fonctionnerait plus. . Plus tard, on s’est rendu compte quelle puce contrôlait cette vérification et est immédiatement apparue comme un « truc » pour changer l’écran et ne pas manquer la vérification faciale. Apple semble avoir pris du recul avec iOS 15.2.

Selon un nouveau rapport, iOS 15.2 garantit que le remplacement de l’écran de l’iPhone 13 ne désactive pas Face ID.

iOS 15.2 met fin à la désactivation de Face ID sur les écrans remplacés

Pour ceux qui ne le savent pas, les appareils iPhone 13 ont désormais un microcontrôleur connecté à leurs écrans. Ainsi, le remplacement d’un écran signifiait que le microcontrôleur devait être reprogrammé ou transplanté, aucun des deux processus n’étant facile et le premier impossible si les ateliers de réparation automobile n’étaient pas officiellement affiliés à Apple.

En ce sens, si rien n’était fait, l’écran fonctionnerait, mais pas Face ID. Cependant, à partir d’iOS 15.2, tout cela va changer.

Comme le montre une vidéo de l’atelier de réparation iCorrect, iOS 15.2 bêta ne désactive pas Face ID lorsque l’utilisateur remplace l’écran de l’iPhone 13 par un autre sans déplacer le microcontrôleur du téléphone d’origine à l’autre.

Comme iFixit l’a récemment expliqué, cette restriction rend les réparations d’iPhone plus difficiles pour les détaillants indépendants. Heureusement, les utilisateurs qui choisissent de ne pas apporter leur iPhone 13 à Apple ou à un centre de réparation agréé n’auront plus de problèmes avec Face ID.

Cette nouvelle intervient alors qu’Apple annonce également un nouveau programme de réparation en libre-service, qui permet aux gens de commander des pièces et des outils afin de pouvoir effectuer des réparations à domicile. Le programme, qui commence avec les appareils iPhone 13 et iPhone 12, débutera l’année prochaine.

Cette dernière modification d’iOS 15.2 est vraisemblablement en partie conçue pour faciliter les modifications de l’écran avant.