Si vous utilisez toujours Windows 7, vous aurez plus de temps pour abandonner Chrome de Google

Windows 7 est un système que Microsoft a déjà abandonné. Il n’y a pas de mises à jour pour les utilisateurs de ce système et ils sont donc laissés à eux-mêmes, en ce qui concerne les nouvelles et la correction des problèmes de sécurité qui se sont posés.

Avec cette fin de support, les développeurs de logiciels suivent le même chemin. Le cas le plus visible est même celui des navigateurs, qui ont abandonné Windows 7. Google, qui avait déjà annoncé la fin du support, vient de revenir sur sa décision et il est désormais plus temps d’abandonner Chrome de Google.

Microsoft ne peut pas tuer ce système

Google avait déjà annoncé la décision de ne plus supporter Windows 7 dans son navigateur. Elle a même été l’une des premières à prendre position. La date initialement avancée pour la fin de la présence de Chrome sur le système de Microsoft était le 15 juillet 2021.

Cette décision a été retardée à plusieurs reprises, Google fournissant une justification logique. La présence de Windows 7 est encore très élevée et ce système refuse de disparaître. Après le premier rendez-vous, il a fini par être à nouveau reporté, étant resté le 15 janvier 2022.

Google aide les utilisateurs avec une nouvelle date pour Chrome

C’est alors au début de 2022 que Chrome perdrait également le support de Windows 7, et les utilisateurs devraient chercher une autre alternative. Microsoft est allé plus loin et a recommandé de migrer vers un système plus actuel, avec Windows 10 voire 11.

Sans raison apparente, mais probablement liée aux chiffres de Windows 7, Google a de nouveau reculé sur sa décision. La nouvelle date existe déjà et garantit que Chrome sur ce système sera pris en charge jusqu’au 15 janvier 2023.

Un navigateur toujours sans limitations sur Windows 7

Même en prolongeant cette date, telle que publiée, Google ne garantit pas les nouvelles dans votre navigateur sous Windows 7. Le géant de la recherche prévient que cette maintenance ne garantit que des mises à jour critiques pour la sécurité et la stabilité.

Même étant un système abandonné par Microsoft, Windows 7 gagne ainsi un nouveau souffle et la certitude que Chrome sera présent. Il est très probable que ce sera la dernière date et que Google mettra même fin à la prise en charge de ce système, mais de cette façon, les entreprises et les particuliers gagnent plus de temps pour l’inévitable migration.