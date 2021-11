Pragmata, l’intrigant jeu de science-fiction dystopique de Capcom repoussé à 2023

En bref : le thriller de science-fiction Pragmata de Capcom a été repoussé d’un an. L’étrange titre dystopique était ciblé pour 2022, mais les développeurs ont besoin de plus de temps pour y travailler. Capcom a annoncé le retard avec une bande-annonce cinématographique de 30 secondes montrant l’un des protagonistes du jeu tenant une pancarte indiquant « Désolé », 2022 barré et remplacé par 2023.

Nous avons entendu parler de Pragmata pour la première fois lors de la vitrine The Future of Gaming de Sony en juin 2020. À l’époque, le lancement était prévu l’année prochaine. Malheureusement, le titre doit être repoussé d’au moins un an.

Nous ne savons pas grand-chose sur le jeu. La bande annonce (ci-dessous) est surréaliste et n’explique pas grand-chose. De plus, Capcom a été discret sur l’histoire et a plutôt choisi de se vanter de toutes les technologies de nouvelle génération que le jeu utilisera.

« Notre équipe de développement travaille d’arrache-pied sur ce tout nouveau titre de jeu, en utilisant pleinement les nouvelles technologies de nouvelle génération, telles que le ray tracing, pour créer un cadre de science-fiction époustouflant et immersif comme jamais auparavant », a déclaré Capcom dans son Annonce 2020. « Nous sommes très impatients d’en montrer plus, mais… c’est tout ce que nous avons pour l’instant. »

Voici tout ce que nous savons sur le jeu basé uniquement sur sa bande-annonce « Extended Cut »:

L’action se déroule sur ce qui ressemble à une Terre post-apocalyptique. Il y a des voitures et des gratte-ciel, mais tout semble abandonné. On ne sait pas pourquoi les choses sont comme elles sont, mais un astronaute semble surveiller la situation avec un étrange pistolet à confettis qui révèle des traces autrement invisibles d’un enfant. Nous découvrons bientôt que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

La ville n’est pas sur Terre mais est plutôt un habitat en forme de dôme sur la lune. Nous nous en rendons compte alors qu’un satellite s’écrase dans le faux ciel de verre (dôme), et que l’astronaute et une petite fille sont aspirés dans l’espace, se retrouvant à la surface de la lune.

Ils étaient apparemment dans une sorte de prison ou de colonie lunaire oppressante parce que lorsque la jeune fille voit la Terre juste au-dessus de l’horizon, elle demande à l’astronaute : « Qu’est-ce que c’est ? et il dit : « La liberté. Notre liberté.

Seule la petite fille n’est pas une petite fille. Vous voyez cela alors que l’astronaute la met sur le dos, apparemment pour la protéger de la chute du satellite. Cependant, elle le sauve à la place en saisissant son casque et en activant un système de filet de haute technologie pour ralentir la chose. Ainsi, la fille est soit un robot, soit une entité (IA) qui peut soit prendre le contrôle des systèmes électroniques, soit faire partie de la combinaison spatiale.

Malheureusement, c’est à peu près tout. Nous n’avons vu aucun gameplay, et Capcom n’a montré que la bande-annonce et les excuses ci-dessus, qui sont entièrement cinématographiques. Cependant, il a partagé un peu d’œuvres d’art sur son blog de progrès.

« Bonjour à tous. Notre équipe travaille dur sur le projet, mais pour garantir que ce sera une aventure inoubliable, nous avons décidé de déplacer la fenêtre de sortie à 2023. En attendant, nous avons une toute nouvelle illustration à partager avec vous . Merci pour votre patience. »

Bien que nous n’ayons aucune idée de combien de temps le jeu est en préparation, Capcom pense évidemment que 2022 était un cadre de lancement ambitieux pour ce qui semble être un titre ambitieux. Je suis très intéressé d’en savoir plus sur Pragmata au fur et à mesure que le développement progresse.