AMD, MediaTek et Nvidia sont les sociétés de puces à la croissance la plus rapide en 2021

Le secteur de l’industrie des semi-conducteurs est l’un des plus évoqués dans l’actualité technologique de nos jours. D’une part, en raison de la rareté des composants qui hante la disponibilité des produits et, par conséquent, les achats des consommateurs. D’autre part, parce que les marques ont défini des objectifs qu’elles entendent atteindre et, à ce titre, cela s’avère être un véritable défi sans fin en vue.

Cependant, il y a des entreprises qui, même dans ce panorama, ont réussi à se développer. Et selon des données récentes, les fabricants tels qu’AMD, MediaTek et Nvidia ont le plus progressé, et continueront de croître, en 2021.

AMD, MediaTek et Nvidia en hausse

Selon les données publiées par l’analyste de marché IC Insights, les sociétés nord-américaines AMD et Nvidia, ainsi que le taïwanais MediaTek sont en tête du tableau de croissance cette année 2021 par rapport à l’année dernière, dans le domaine des semi-conducteurs.

AMD, géré par Lisa Su, est facilement en tête de la tendance de croissance de l’industrie des puces, avec une augmentation estimée à 65% par rapport à 2020. Vient ensuite MediaTek, qui a enregistré une croissance de 60% par rapport à l’année précédente, suivi de Nvidia avec un augmentation des ventes d’environ 54 %.

Pour compléter les 5 premières sociétés, nous avons en quatrième place le nord-américain Qualcomm, responsable des processeurs Snapdragon populaires, avec une croissance indiquée de 51% et enfin le SMIC chinois avec une augmentation des ventes de 39% par rapport à l’année 2020.

Samsung arrive au 7e rang avec une croissance de 34 % et l’entreprise américaine Micron est au 10e rang avec une augmentation de 33 %. Déjà le fabricant de puces le plus puissant au monde, TSMC est à la 15e place et affiche une croissance estimée de 24% et Apple est en 20e position avec des ventes en augmentation de 17%.

Si nous regardons le bout du tableau, nous voyons deux noms populaires aux deux dernières places, avec une croissance inférieure à celle de 2020. À la 24e place se trouve Intel, et la croissance indiquée est de -1%, tandis que la 25e place est occupée. par le japonais Sony avec une croissance de -3%.

