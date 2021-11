Rangs brisés, MMORPG intéressant en route

Whitemoon Games, les studios de développement polonais, ont révélé leur prochain travail, Broken Ranks.

Accompagnant l’annonce, une bande-annonce a également été diffusée qui nous permet de tirer quelques conclusions.

Les studios polonais, basés à Varsovie, ont récemment annoncé leur prochain travail, Broken Ranks, un MMORPG isométrique qui sortira l’année prochaine, pour PC.

Avec de fortes influences de titres comme Heroes of Might and Magic, Baldur’s Gate ou Neverwinter Nights, Broken Ranks est un RPG qui semble déjà en bonne santé et qui s’annonce déjà très bien.

L’histoire de Broken Ranks concentre son attention sur la lutte pour unifier un royaume brisé. Le joueur contrôle un Taernian qui est contraint de fuir sa patrie (lui-même et beaucoup d’autres) en raison d’une invasion de troupes utorianes.

Avec nos terres occupées par des forces d’invasion, notre objectif est de combattre l’envahisseur pour tenter de restaurer la paix et la liberté, en chassant définitivement l’Utorien.

Nous aurons à notre disposition plusieurs classes (que vous pouvez retrouver ici) de caractère.

Selon Whitemoon Games, Broken Ranks sera un RPG d’action qui présente une forte densité narrative et où chaque personnage a sa propre histoire et ses motivations personnelles. De nombreuses quêtes se trouvent en cours de route qui peuvent être accomplies seul ou en groupe avec des amis.

Système de combat

Le système de combat de Broken Ranks consiste en une planification minutieuse, qui commence par le choix de la classe de notre personnage. Que ce soit en campagne solo ou en multijoueur, le joueur disposera d’un délai de 10 secondes pour décider de ses déplacements et attaques en combat, l’idéal sera donc de comprendre les forces, capacités et attaques de la classe de notre héros pour une meilleure planification.

Avec ce système, les joueurs pourront, tout au long de leurs aventures, identifier les synergies et les forces (et faiblesses) des relations entre leur Classe Héros et celles des autres joueurs. Il n’y a pas de match parfait et c’est aux joueurs de tirer le meilleur parti des capacités de leur personnage, ainsi que de celles des autres aventuriers.

« Nous approchons de ce moment que nous attendions. Actuellement, nous peaufinons le gameplay, travaillons sur les différentes langues que le jeu aura et mettons en œuvre les améliorations que les tests ont révélées. » révèle Krzysztof Danilewicz de Whitemoon Games.

Broken Ranks sortira sur PC en janvier 2022, sans date de sortie concrète pour le moment.