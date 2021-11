Warner Bros. lance un jeu de style Super Smash Bros. avec des personnages de ses franchises

Quelque chose à attendre avec impatience : imaginez à quel point il serait amusant d’opposer Superman, Arya Stark, Bugs Bunny et Shaggy à l’intérieur de la Batcave, en essayant de se lancer l’un l’autre hors de l’écran. Ce sera bientôt possible grâce à un prochain jeu de combat de Warner Bros. appelé Multiversus.

Warner Bros. a finalement confirmé la plupart des rumeurs (1, 2) entourant son nouveau jeu de combat en lancement la bande-annonce de révélation de Multiversus. Comme l’a écrit l’éminent joueur de Super Smash Bros. HungryBox, Multiversus est le nouveau jeu de combat de plate-forme de Warner Bros.

Publié par Warner Bros. et développé par Player First Games, Multiversus apportera des personnages de l’univers DC, comme Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn, ainsi que Steven Universe, comme Steven lui-même et Garnet, et Adventure Time, y compris Finn et Jake. Les autres personnages de la liste initiale incluent Bugs Bunny de Looney Tunes, Tom et Jerry (personnage unique), Arya Stark de Game of Thrones, Shaggy de Scooby-Doo et le Reindog original du jeu.

La liste devrait s’agrandir avec des personnages de nouvelles franchises et d’autres d’univers déjà présents dans le jeu. Compte tenu de l’apparence de Multiversus, nous ne nous attendons pas à y voir Scorpion ou Sub-Zero de Mortal Kombat, mais les personnages de Harry Potter s’intégreraient assez bien.

Tony Huynh, co-fondateur de Play First Games et directeur de jeu de Multiversus, a déclaré que le jeu comprend des doublages de nombreux acteurs emblématiques qui ont travaillé dans ces franchises. Quelques exemples sont Kevin Conroy (Batman), Tara Strong (Harley Quinn), John DiMaggio (Jake the Dog), Jeremy Shada (Finn), Matthew Lillard (Shaggy) et Maisie Williams (Arya Stark).

Le directeur du jeu a promis que Multiversus prendra en charge le jeu croisé et la progression croisée, et proposera des classements, des serveurs dédiés et un netcode de restauration. Multiversus sera gratuit et devrait être lancé en 2022 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One et Xbox Series X|S. On s’attendait à voir Switch dans la liste des plateformes, mais malheureusement, la console n’est pas présente, du moins pour l’instant.