Marché automobile européen avec les pires résultats depuis 1990

Ce ne sera une nouvelle pour personne que la pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur divers secteurs de la société. Comme nous l’avons suivi, le segment automobile a été l’un de ceux qui ont le plus souffert et les chiffres sont clairs. Le marché automobile européen a enregistré en octobre la plus forte baisse depuis 1990 !

Octobre a été le quatrième mois consécutif de baisse du marché automobile européen.

La baisse des ventes sur le marché automobile est due à la pénurie de semi-conducteurs

Selon un communiqué de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), avec 665 000 véhicules vendus, les immatriculations ont baissé de 30,3 % en octobre 2021 par rapport à octobre 2020. L’ACEA n’a jamais enregistré un nombre aussi bas en octobre depuis le début des premières statistiques en 1990. .

Sur les principaux marchés, il y a eu un fort recul, avec une baisse de 35,7% en Italie, 34,9% en Allemagne, 30,7% en France et 20,5% en Espagne. Sur les 10 premiers mois de l’année, les ventes restent légèrement supérieures au niveau de 2020 (+2,2%) au niveau européen.

Selon l’ACEA…

Malgré la baisse récente des ventes due à la raréfaction des semi-conducteurs, les gains réalisés en début d’année lui ont permis de rester dans des chiffres positifs.

Par ailleurs, la demande est restée positive sur trois des quatre principaux marchés automobiles : l’Italie (+12,7%), l’Espagne (+5,6%) et la France (+3,1%). En Allemagne, les résultats se sont dégradés depuis janvier jusqu’à maintenant par rapport à il y a un an (-5,2%), a indiqué l’association qui représente les 15 principaux constructeurs automobiles européens.

Avec la pandémie de COVID-19, nous avons également commencé à entendre parler de la crise des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont des circuits intégrés qui permettent aux appareils électroniques (par exemple, les téléphones portables, les ordinateurs à micro-ondes, les processeurs, les montres intelligentes) de stocker et de transmettre des données. A noter qu’en septembre, la production automobile a baissé de 35,7% en septembre.

L’Europe « continue d’être le premier marché d’exportation de véhicules fabriqués sur le territoire national – avec 87,3 % –, avec l’Allemagne (16,7 %), la France (14,3 %), l’Italie (13,4 %) et l’Espagne (12,1 %) en tête de le « classement » », selon l’ACAP.

