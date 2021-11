Le superordinateur Microsoft entre dans la liste TOP500 mais n’exécute pas Windows… exécute Linux

Chaque année, il y a deux présentations de la liste TOP500. Cette liste présente les supercalculateurs les plus puissants de l’année. Evidemment, ces machines sont très coûteuses et complexes, ce qui rend le dessus rigide aux changements majeurs. Fait intéressant, il n’y a eu qu’un seul changement dans le top dix, et c’est un changement qui apporte un peu d’humour.

Le changement notable concerne l’arrivée du supercalculateur Voyager-EUS2, que Microsoft Azure a développé et qui a une puissance de 30 pétaflops par seconde. Jusqu’ici tout va bien, cependant, la chose amusante est que le superordinateur de Microsoft ne fonctionne pas avec Windows, il fonctionne avec Linux.

Le supercalculateur Microsoft exécute Linux

Ce TOP500 a quelques nouveautés. Soit dit en passant, le numéro 1 sur cette liste continue le supercalculateur japonais Fugaku comme le plus puissant au monde avec ses 7 630 848 cœurs et une puissance surprenante de 442 pétaflops par seconde. Vient ensuite le supercalculateur américain Summit, qui est encore loin de Fugaku avec ses 148,8 pétaflops.

Si la deuxième place est loin, le dernier sur le podium est encore plus loin. Celui-ci appartient au supercalculateur Sierra, également en provenance des États-Unis, une machine qui a une puissance de 94,6 pétaflops.

Comme mentionné, à la 10e place vient Voyager-EUS2, créé par Microsoft Azure, avec 253 440 cœurs et une puissance de 30 pétaflops par seconde. Cette machine est basée sur un processeur AMD EPYC à 48 cœurs et 2,45 GHz qui fonctionne avec un GPU NVIDIA A100 et 80 Go de mémoire, Voyager -EUS2 utilise également un Mellanox HDR Infiniband pour le transfert de données.

Dans cette liste, il y a un dénominateur commun. Tous fonctionnent sous Linux, même la machine Microsoft.

Pendant de nombreuses années, ce système d’exploitation domine le monde des supercalculateurs et au-delà. Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessous, le domaine est total, mais l’offre de distributions est variée.

Dans la liste de cette année, il y a un autre point fort qui revient au supercalculateur allemand JUWELS Booster Module, le huitième au monde avec 44,1 pétaflops. Au niveau des processeurs, « AMD a beaucoup de succès » et, en fait, les 15 supercalculateurs les plus puissants de cette liste sont basés sur des processeurs AMD.

Dans le monde des supercalculateurs, les États-Unis (il en compte 150 sur la liste) et la Chine (173) sont également les grands noms, et à eux deux, ils ont deux supercalculateurs sur trois sur la liste.

