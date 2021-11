Voici les 200 mots de passe les plus utilisés en 2021… ne soyez pas surpris !

D’année en année, les services sont de plus en plus équipés de dispositifs de sécurité. C’est l’exigence d’un mot de passe avec des chiffres, des lettres, des plaques d’immatriculation et des symboles, c’est une authentification à deux facteurs, c’est une certification géographique, etc… etc… etc… et puis nous allons au TOP des mots de passe .passent de plus en plus utilisés et l’on constate une créativité qui explique tant d’« agressions » sur les services par la négligence des utilisateurs.

La populaire plate-forme NordPass a publié la liste de cette année qui détaille combien de fois un mot de passe particulier a été utilisé et combien de temps il faudrait pour le déchiffrer.

Des mots de passe qui « ne rappellent pas au diable »

Comme décrit par la plateforme, la liste des mots de passe a été compilée en partenariat avec des enquêteurs indépendants spécialisés dans la collecte d’informations dédiées aux incidents de cybersécurité. Au total, plus de 4 To de mots de passe compilés dans une base de données ont été évalués.

Pour être le plus complet possible, les chercheurs ont classé les données en plusieurs catégories, ce qui leur a permis de réaliser une analyse statistique basée sur les pays et le sexe. Ainsi, en ce qui concerne la catégorie de genre, les données étudiées n’ont été classées par genre que si elles incluaient une clé de genre. S’il ne contenait pas la clé de données, il était classé comme « inconnu ».

La liste qui compile ces 200 mots de passe les plus utilisés est presque ridicule. Comme vous pouvez le voir ici, il existe des mots de passe comme 123456, qwerty, maria, password, iloveyou, abc123 ou benfica. Donc ce que nous voyons est une créativité infinie qui peut plus tard se traduire par des problèmes et des maux de tête.

Dans le tableau, comme mentionné, se trouve le temps qu’il faut pour « craquer » le mot de passe, et ce qui ne manque pas « là-bas », ce sont des outils pour essayer de déchiffrer les mots de passe. Plus ils sont faciles, plus les services piratés seront simples.

Mais comment pouvons-nous créer un mot de passe parfait

Actuellement, les plus grandes plates-formes que nous utilisons, tant au niveau mobile que de bureau, disposent d’un outil qui génère des mots de passe sécurisés et forts et les stocke, en utilisant, dans la plupart des cas, le service cloud associé à cette plate-forme.

De plus, nous pouvons également disposer d’une application qui gère les mots de passe, les utilise dans le service demandé et peut les générer au fur et à mesure que nous devons souscrire à un nouveau service. En plus de cela, il y a la machine que nous avons tous et que nous pouvons utiliser pour toujours, le cerveau.

A ce titre, et selon les indications des différents spécialistes du domaine, les mots de passe doivent répondre aux exigences suivantes :

être aussi long que possible, avoir au moins 8 caractères

doit contenir au moins une lettre majuscule.

doit contenir au moins une lettre minuscule.

doit contenir au moins un chiffre

doit contenir au moins un symbole, par exemple ! * – ( ) _ : / ?

doit être changé périodiquement (idéalement changer tous les mois)

Ne doit PAS répéter les caractères (par exemple AAA ou 555)

Ils ne doivent PAS contenir de séquences alphabétiques ou numériques (par exemple abc, CBA, 123, 321)

Ne doit PAS contenir de chaînes de clavier (par exemple, qwerty)

Ils ne doivent PAS être trop évidents, comme les noms, les marques et les anniversaires.

Nous laissons quelques exemples (évidemment, vous ne devriez pas les copier):

Am1nhaPa55w%rd

pa5sW0rd_Do_PCduv1tor

5mot de passe(à(OmAi1

s3cReT pAs5w*rD

N’oubliez pas non plus les conseils évidents :