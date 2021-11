Les moddeurs travaillent déjà sur des correctifs pour améliorer la trilogie GTA

Malgré le fait que GTA soit l’un des jeux les plus populaires au monde et qu’il ait également un palmarès enviable de sorties et de succès, la vérité est que les choses ne vont pas du tout pour le moment pour la nouvelle version du jeu.

L’arrivée de la trilogie Grand Theft Auto ne s’est pas déroulée comme prévu et les diverses erreurs et bugs du jeu lui ont valu plusieurs critiques. Cependant, on sait aussi qu’il existe déjà plusieurs moddeurs qui se sont engagés à apporter des corrections afin d’améliorer ce titre Rockstar.

Les moddeurs corrigent la trilogie Grand Theft Auto

La version définitive du jeu de trilogie Grand Theft Auto est critiquée en raison des divers bugs et erreurs que le jeu apporte. Du coup, ce qui aurait dû être un succès devient rapidement un objet de moquerie et de plaisir de la part des internautes.

Dans ce contexte, les communautés de moddeurs ont retroussé leurs manches et se sont concentrées sur le fait de faire partie de la solution plutôt que de contribuer au problème. Par conséquent, plusieurs mods ont été mis à disposition progressivement, allant des détails visuels, du gameplay, de la correction de texture et de nombreux autres détails.

Pour vous donner une idée, le site Nexus Mod compte déjà près de 10 mods pour les trois jeux de cette trilogie Rockstar. Certains moddeurs ont également re-texturé différents scénarios ou appliqué des améliorations de visage pour certains personnages. Il existe d’autres mods qui équilibrent l’effet exagéré des lumières et d’autres améliorent simplement les détails de l’affichage « game over ».

Cependant, il existe également d’autres mods disponibles qui n’ajoutent pas grand-chose ou n’apportent pas d’améliorations significatives. Mais le mod le plus populaire du site apporte une amélioration aux effets de pluie dans les jeux de trilogie. Il y avait encore plusieurs critiques concernant les chansons qui n’étaient pas incluses dans le titre, mais les moddeurs ont déjà essayé de corriger cela également.

Cela peut donc aider à équilibrer la popularité du jeu qui a commencé du mauvais pied. Des serveurs en panne, à l’inclusion de fichiers qui n’étaient pas censés être dans la version PC, et bien d’autres contraintes. Et tous ont même conduit le jeu à avoir la note la plus basse jamais enregistrée sur Metacritic.

Et bien que les améliorations promises par Rockstar ne soient pas arrivées, les moddeurs ont certainement corrigé une grande partie des problèmes présentés.