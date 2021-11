Les tweets en direct sur VioliNation montrent que tout le monde ne comprend pas ce qu’est l’intimidation en ligne

La dernière tendance virale qui a explosé sur Twitter a duré quelques heures, mais ce n’était pas une simple fête musicale comme beaucoup le pensaient.

Du monde du football italien sur Twitter à la tendance mondiale sur la plateforme de microblogging. L’histoire de #VioliNation, un hashtag né d’une salle audio hébergée au sein de l’application, a laissé les utilisateurs et les observateurs externes perplexes, mais a d’autres implications en plus du nombre de participants et de tweets qu’il a pu catalyser en quelques heures .

Qu’est-ce que VioliNation

Tout tourne autour d’un espace audio créé sur Twitter ces dernières heures par un internaute qui a désormais supprimé son profil. La plateforme de microblogging a en effet lancé il y a quelques mois un service concurrent de celui de l’appli Clubhouse alors très populaire, et qui permet à n’importe qui d’inviter un grand nombre de personnes à participer à des rassemblements audio live au cours desquels une poignée d’intervenants ont droit à la parole. pendant que les autres écoutent. En Italie ces salles n’ont pas encore pris racine, mais la réunion organisée à ces heures a totalisé environ 5 000 utilisateurs connectés lors de la deuxième nuit, entre le 17 et le 18 novembre.

L’effet viral

Entre autres contenus, la salle a diffusé une sélection d’interventions sur le thème du football et de reprises musicales interprétées par Marco Violi, créateur et journaliste connu dans les cercles romanistes qui a également donné son nom à la salle. Le thème et le contenu suffisaient à rassembler une première niche de participants passionnés de football, mais la participation au rallye a ensuite attiré l’attention de nombreux autres utilisateurs qui se sont retrouvés avertis d’un espace audio actif au sein de l’application. Des utilisateurs ordinaires aux personnalités bien connues telles que l’animatrice Andrea Delogu et la joueuse de tennis Sara Errani se sont jointes à l’écoute, contribuant ainsi à attirer encore plus de monde et à parler de l’événement virtuel en utilisant le hashtag #VioliNation, auquel autant de personnes étaient caractères en file d’attente e des marques comme Dazn ce qui lui a permis d’atteindre le seuil des 30 000 tweets. Fedez, arrivé trop tard, n’a pu tenter de se renseigner sur le phénomène qu’a posteriori.

La réaction du protagoniste

Si pour les participants qui sont entrés par hasard pour faire partie de l’événement, il s’agissait essentiellement d’une soirée nocturne, le protagoniste n’a pas bien pris l’histoire – considérant la réunion comme un acte d’intimidation en ligne. Les contenus qui animaient l’espace audio ont en fait été utilisés sans l’autorisation de l’auteur, bien que probablement la plupart des participants – y compris les utilisateurs les plus en vue – ne le sachent même pas précisément. à quoi ils participaient.

Dans une intervention sur Twitter, le journaliste a pointé du doigt « des intellectuels, des journalistes, des acteurs, des critiques, des chanteurs et des joueurs de tennis » qui ont participé à l’espace, tandis qu’après l’attention captée au cours de ces heures, l’organisateur d’origine a fermé son profil sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte AdnKronos, Violi a ajouté au cours des dernières minutes que l’opération s’inscrit dans le cadre d’une « manœuvre discriminatoire visant à dénigrer sur le plan personnel et professionnel », et qu’à cet égard « il y a déjà une plainte déposée auprès du ministère public. auxquels ils ajouteront les derniers événements ».