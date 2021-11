Vous voulez réparer votre iPhone ? Apple autorisera et vendra les pièces dont vous aurez besoin

L’une des plus grandes difficultés rencontrées par Apple est le droit de nombreux consommateurs à vouloir réparer leur équipement. Ils ne veulent pas utiliser les services de l’entreprise et préfèrent opter pour d’autres options, ce qui leur a été refusé.

Apple a refusé cette option, présentant toujours des arguments qui renforcent la nécessité de ce contrôle. Maintenant, et dans une décision à laquelle personne ne s’attendait, la société de Cupertino a décidé de revenir sur cette décision et d’autoriser la réparation et de vendre les pièces nécessaires.

Le droit de réparation est garanti

Le droit à la réparation est une chose dont les clients Apple se plaignent depuis longtemps. La société a imposé de sérieuses restrictions à cette possibilité et a même imposé un blocage au sein même du logiciel iOS afin que ces réparations ne soient pas possibles.

Le géant de Cupertino a désormais changé d’avis et a décidé d’ouvrir la réparation à tous, avec le programme Self Service Repair. Il commencera au début de l’année prochaine et se limitera pour le moment aux iPhone 12 et 13, puis s’étendra plus tard au Mac avec le SoC M1. Il est également limité aux États-Unis pour le moment et sera prochainement étendu à d’autres marchés.

Apple fournit des pièces et des manuels

Le modèle à suivre est déjà défini par Apple et permettra aux utilisateurs d’acheter les pièces et outils dont ils ont besoin pour les réparations iPhone. La société fournira également aux utilisateurs des manuels pour prendre en charge cette réparation.

Dans le cas de l’iPhone, et ce qu’Apple a révélé, les pièces de rechange seront étendues. Les utilisateurs pourront changer l’écran, la batterie et les appareils photo, les pièces étant fournies par Apple pour l’instant et avec d’autres options qui seront présentées ultérieurement.

Les utilisateurs peuvent commencer avec l’iPhone

La déclaration d’Apple révèle que la société achètera des pièces d’iPhone usagées qui seront envoyées au recyclage. Ce qui n’est pas clair, c’est comment le processus de garantie sera géré, car la réparation sera effectuée par des réparateurs non autorisés.

Apple dit que ces réparations devraient être effectuées par ceux qui ont une certaine expérience, laissant les centres de réparation officiels pour le reste. C’est sans aucun doute une étape importante pour les utilisateurs et une ouverture unique de la marque qui jusqu’à présent refusait d’accepter cette réparation faite par des particuliers.