Hyundai Seven - le concept d'une voiture électrique qui ouvre les portes d'un salon

Concept - Asmodee - Jeu de société - Jeu de communication par l'image

Concept est un jeu d'ambiance et de déduction. Plus besoin de parler pour communiquer ! Utilisez des illustrations et faîtes-vous comprendre ! Choisissez les meilleures icônes pour représenter votre concept. Concept est un jeu de devinettes sans mime ni paroles. Avec Concept vous devrez vous exprimer uniquement à l'aide de symboles ! Par équipes, faites deviner des mots aux autres joueurs en plaçant des pions sur différentes icônes du plateau. Le joueur qui trouve le mot et l’équipe qui l’a fait deviner remportent des points de victoire. Pour gagner, il faut cumuler le plus de points en fin de partie. Un jeu évolutif pour tous les niveaux.A partir de 10 ans. Un jeu évolutif pour tous les niveaux. A partir de 10 ans De 4 à 12 joueurs Durée de jeu : 40 min