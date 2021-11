Aujourd’hui, l’éclipse lunaire la plus épique depuis plus de 500 ans aura lieu

Quiconque aime ces curiosités cosmiques se réjouira certainement des détails de cet événement qui se déroule déjà et qui marque les nouveautés de l’espace et de la Lune cette semaine. Au cours d’aujourd’hui (dans certains endroits de la planète, il sera tard jeudi et tôt vendredi), de nombreuses personnes auront l’occasion d’assister à une éclipse lunaire partielle, la plus longue depuis 580 ans.

En fait, quand on parle de partiel, il faut dire que la Lune sera complètement « éteinte » sur plus de 99% de sa surface et pendant quelques heures, selon la NASA.

Eclipse lunaire : vous n’avez jamais rien vu de tel depuis 1441

Bien que ce ne soit pas la première éclipse lunaire cette année, étant donné que la première était une éclipse lunaire totale qui s’est produite en mai, ce sera une éclipse spéciale.

L’ensemble de l’événement durera un peu plus de six heures, et la Lune passera une éclipse lunaire totale de trois heures, 28 minutes et 24 secondes en passant par la partie la plus sombre de l’ombre de la Terre (son ombre) – ce qui en fait l’éclipse lunaire partielle la plus longue depuis 1441, et de loin la plus longue de ce siècle.

Comme indiqué, les éclipses lunaires se produisent lorsque la Terre passe entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur notre satellite lunaire. Malgré ce « black-out », la Lune ne s’obscurcit pas complètement comme le Soleil s’efface lors d’une éclipse totale de Soleil.

Au lieu de cela, une partie du soleil se penche à travers l’atmosphère terrestre, fournissant un éclairage « artificiel » donnant à la lune une lueur rouge obsédante. En fait, c’est cette teinte rougeâtre qui donne le surnom de « lune de sang ».

L’éclipse quasi totale sera visible du côté nuit de la Terre. On peut le voir dans le ciel de l’Amérique du Nord, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de la Chine, de l’Asie du Sud-Est, ainsi qu’à Hawaï et dans certaines parties de la Russie. Certains le jeudi en fin de journée et d’autres aux premières heures du vendredi. Malheureusement, au Portugal, ce phénomène n’est pas visible.

Pourquoi cette éclipse lunaire est-elle si longue ?

En fait, comme le disent les experts, ce phénomène se produit juste au moment où la Lune est sur le point d’atteindre son apogée – le point le plus éloigné de la Terre sur son orbite. Cela signifie qu’il se déplace également à sa vitesse la plus lente sur son orbite et prend son temps pour traverser l’ombre de notre planète.

À titre de comparaison, l’éclipse lunaire de mai a été plus courte d’une heure. C’est-à-dire qu’il a duré cinq heures et deux minutes au total, et avec la partie la plus sombre de l’ombre de la Terre passant au-dessus de la Lune pendant seulement deux heures et 53 minutes.

Cet événement, pour les plus chanceux, peut être suivi à l’œil nu et sera quelque chose dont l’humanité n’a pas été témoin depuis plus de 500 ans. Lorsque cela s’est produit en 1441, le jeune D. Afonso V était roi du Portugal, le trône à cette époque était dirigé par l’infant D. Pedro.

Une autre curiosité concerne les éclipses lunaires qui précèdent une éclipse solaire de quelques semaines. Donc, nous allons avoir une éclipse solaire totale qui aura lieu le 4 décembre prochain. Malheureusement, seuls ceux de l’océan Austral ou de l’Antarctique pourront tout voir.

Pourtant, l’éclipse lunaire de cette semaine sera une occasion spectaculaire pour certains de profiter d’un bref moment d’alignement astronomique.

Vous pouvez le suivre en direct ici quand cela se passe à l’autre bout du monde.