Vous pouvez maintenant tester la nouvelle application WhatsApp pour Windows et voir toutes les actualités

Des rumeurs ont commencé à circuler pendant des jours et ont rapporté une nouvelle importante pour WhatsApp. Le service de messagerie de Meta préparerait une nouveauté pour Windows qui changerait la façon dont il serait présent dans le système de Microsoft.

Comme prévu, cette idée a fini par prendre forme et une nouvelle application WhatsApp est arrivée sur l’App Store de Microsoft. Il peut ainsi être utilisé sur Windows 10 et 11, garantissant aux utilisateurs une solution qui va bien au-delà du navigateur.

Bien qu’ayant déjà une version dédiée à Windows, WhatsApp a décidé de réinventer cette solution et d’en créer une nouvelle, entièrement à partir de zéro. Il s’agit d’une application Windows universelle (UWP) et utilise tout ce que Windows propose pour créer ces solutions.

Pour l’instant, et pour évaluer ce qui est déjà disponible, la nouvelle application WhatsApp est toujours en version bêta. Il peut déjà être téléchargé depuis l’App Store de Microsoft et ainsi donner accès à ce service si vous dépendez de votre navigateur.

Comme c’est le cas sur d’autres plates-formes, cette version offre la liberté de ne pas dépendre du smartphone. WhatsApp a commencé par donner cette capacité à la version disponible dans le navigateur et maintenant elle s’étend à cette version qui sera bientôt étendue à tout le monde.

Il y a aussi la présence de nombreuses fonctionnalités que nous avons l’habitude d’utiliser sur le smartphone. Nous parlons, par exemple, de la possibilité de retoucher des images, d’ajouter du texte, de découper ou de placer des autocollants. Ceux-ci peuvent ensuite être envoyés à n’importe quel contact.





Une autre particularité de cette version est la manière dont elle contrôle les ressources consommées, qui sont inférieures à ce que le navigateur utilise dans la même situation. Il y a aussi le lancement rapide de cette application et la présentation de notifications même avec le nouveau WhatsApp fermé.

Ce sera bientôt la version Windows de WhatsApp. Les utilisateurs pourront désormais l’utiliser pour accéder au service et ainsi en tirer le meilleur parti. Pour l’instant, il est en version bêta et vous donnera un accès anticipé à tout ce qui est développé et en cours de test.