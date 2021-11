Google simplifie la vie des utilisateurs d’Android TV et améliore l’installation des applications

Installer et gérer des applications sur Android a toujours été une préoccupation pour Google. Le géant de la recherche cherche toujours à faciliter la vie des utilisateurs et à trouver des moyens d’améliorer ce processus.

Avec quelques nouveautés présentées ces derniers temps, Google a maintenant décidé de prêter attention à Android TV. Il dispose d’un moyen encore plus simple d’installer des applications sur ce système et permet ainsi d’effectuer ce processus n’importe où.

Google a longtemps autorisé les utilisateurs à installer des applications sur leurs smartphones sans que celles-ci soient présentes. Il utilise sa boutique en ligne, en utilisant le navigateur et le compte de l’utilisateur, tout comme celui du smartphone.

Google a fini par faire évoluer ce concept et a apporté à sa boutique de smartphones la possibilité de l’installer sur leurs smartphones. Cette liberté permet à l’utilisateur de se concentrer sur le téléphone pour la gestion des applications smartphone.

Avec ces concepts déjà éprouvés, Google se tourne désormais vers Android TV, où il souhaite répéter le processus et la facilité d’installation des applications. Il souhaite étendre la possibilité qui existait déjà d’installer des applications via un navigateur et apporter cette fonctionnalité au smartphone.

Cette possibilité est déjà lancée pour les utilisateurs, qui ont commencé à signaler cette nouvelle. Tout se concentre sur un point, ce qui permet aux utilisateurs de choisir encore plus facilement les applications qu’ils souhaitent et de les télécharger sur Android TV.

Lorsqu’ils accèdent à l’application souhaitée, et si elle prend en charge Android TV, les utilisateurs voient désormais la présence de l’option pour l’y installer. Après un certain temps, ce processus se produit et l’application semble installée.

Cette nouveauté semble être progressivement étendue par Google. Les utilisateurs d’Android TV sont reconnaissants de cette amélioration et de la manière simple dont la gestion est effectuée, en un seul point et rapidement.