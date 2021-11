Le PDG de PlayStation critique la réponse d’Activision Blizzard au rapport Kotick

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Plus tôt cette semaine, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a révélé son mécontentement quant à la réponse d’Activision Blizzard aux récents rapports sur son PDG Bobby Kotick. Le point de vue de Ryan pourrait être un autre problème important pour Activision en raison de sa relation de longue date avec PlayStation concernant ses jeux, principalement la série Call of Duty.

Dans un e-mail adressé aux employés de PlayStation examiné par Bloomberg, le patron de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré qu’il était « découragé et franchement abasourdi de lire » ce qui figurait dans le rapport du Wall Street Journal plus tôt cette semaine. Ryan a contacté Activision Blizzard, exprimant sa déception quant à la façon dont la société défend actuellement Kotick.

Depuis des mois, Activision Blizzard est impliqué dans un procès et une série d’enquêtes concernant sa prétendue culture de « frat boy », qui autorisait le harcèlement sexuel et la discrimination à l’encontre des employées. En conséquence, de nombreux membres de haut niveau de Blizzard Entertainment ont quitté l’entreprise.

Cette semaine, le Wall Street Journal a publié un rapport détaillé alléguant que Kotick était au courant des allégations de harcèlement sexuel et même de viol chez Activision Blizzard depuis des années et n’a pas informé l’entreprise à leur sujet.

Depuis, des groupes d’employés et une aile militante d’actionnaires ont appelé sur Kotick pour démissionner. Cependant, Activision Blizzard l’a soutenu jusqu’à présent. Il a publié une déclaration au WSJ qualifiant la description de Kotick de « trompeuse » dans le rapport, ce qui a attiré l’attention de Ryan.

« Nous avons contacté Activision immédiatement après la publication de l’article pour exprimer notre profonde inquiétude et lui demander comment ils prévoyaient de répondre aux affirmations formulées dans l’article », a écrit Ryan dans l’e-mail. « Nous ne pensons pas que leurs déclarations de réponse répondent correctement à la situation. »

PlayStation est l’un des partenaires les plus importants d’Activision Blizzard. Non seulement c’est l’une des principales plates-formes sur lesquelles il sort ses jeux, mais il a également plusieurs accords impliquant l’énorme franchise Call of Duty. Depuis des années maintenant, PlayStation a payé Activision pour obtenir des droits marketing exclusifs sur les jeux COD et un accès exclusif à certains contenus du jeu. Le point de vue de Ryan sur la situation pourrait mettre un frein aux futurs accords.