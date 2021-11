Tiktok Améliorera Les Politiques De Sécurité Destinées Aux Jeunes

Bien qu’il accueille déjà des personnes de tous âges, TikTok est toujours utilisé par un public plus jeune. Par conséquent, la plateforme a révélé qu’elle mettra à jour ses mesures de sécurité afin de garantir la sécurité des jeunes.

Cette action fait suite à un rapport qui s’est concentré sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec du contenu potentiellement dangereux.

Les recherches menées par TikTok ont ​​examiné comment les jeunes s’engagent dans des défis potentiellement dangereux – par exemple, les utilisateurs qui encouragent leurs plus jeunes à s’automutiler ou à se suicider. Cela impliquait 10 000 adolescents, parents et enseignants du monde entier.

Bien que 0,3% des jeunes aient déclaré avoir déjà participé à un défi en ligne, qu’ils qualifieraient de très dangereux, près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré vouloir plus d’informations et d’aide pour comprendre le risque potentiel de ces défis qui surviennent dans TikTok.

À la suite de l’enquête, la plateforme a découvert que les avertissements qui prévenaient auparavant du danger du contenu pouvaient, après tout, aggraver le problème, car ils sont alarmistes. Il modifiera ensuite ces avertissements et, dans le cadre de ses mises à jour de politique de sécurité, TikTok a révélé qu’il étendrait la technologie qu’il utilise pour alerter ses équipes de sécurité en cas de contenu nuisible. À l’avenir, cette technologie permettra également de détecter les « comportements potentiellement dangereux ».

La plate-forme a révélé qu’elle améliorera le langage utilisé dans les étiquettes d’avertissement, afin d’encourager les utilisateurs à visiter son centre de sécurité pour obtenir plus d’informations.

Selon Alexandra Evans, responsable de la politique de sécurité pour l’Europe chez TikTok, l’objectif des mises à jour des mesures de sécurité est de « mieux comprendre l’implication des jeunes dans des défis et des jeux potentiellement dangereux ».

Pas unique à une plate-forme, les effets et les préoccupations sont ressentis par tout le monde, et nous voulions apprendre comment nous pouvons développer des réponses encore plus efficaces alors que nous travaillons pour mieux soutenir les jeunes, les parents et les éducateurs.

Pour notre part, nous savons que les mesures que nous prenons actuellement ne sont que quelques-unes des mesures importantes qui doivent être prises dans notre industrie et nous continuerons à explorer et à mettre en œuvre des mesures supplémentaires au nom de notre communauté.