Découverte de pièges à CO2 sur la lune froide qui pourraient être essentiels aux missions lunaires

La Lune pourrait avoir suffisamment d’oxygène pour nourrir une énorme colonie d’humains qui y vivent pendant plus de 100 000 ans. En outre, les chercheurs ont confirmé l’existence de pièges lunaires à dioxyde de carbone froid qui pourraient potentiellement contenir du dioxyde de carbone solide qui pourrait être utilisé pour alimenter des séjours plus longs sur notre satellite naturel.

La découverte pourrait influencer les futures missions lunaires et avoir un impact sur la viabilité d’un robot perpétuellement en action, ainsi que sur la présence humaine sur la Lune.

CO2 : les zones glacées sur la Lune peuvent être de véritables réservoirs pour les humains

Dans les régions ombragées en permanence aux pôles de la Lune, les températures chutent en dessous des zones les plus froides de Pluton, permettant des pièges froids de dioxyde de carbone. Dans ces pièges froids, les molécules de dioxyde de carbone pourraient geler et rester sous forme solide même pendant les pics de température lunaires de l’été.

En plus d’alimenter des séjours lunaires plus longs, le dioxyde de carbone et d’autres potentiels organiques volatils pourraient également aider les scientifiques à mieux comprendre les origines de l’eau et d’autres éléments sur la Lune.

Bien que des pièges froids aient été prédits par les planétologues depuis des années, cette nouvelle étude est la première à établir de manière fiable la présence de ces pièges glacés à dioxyde de carbone et à localiser leur emplacement.

Pour trouver les points les plus froids à la surface, les chercheurs ont analysé 11 ans de données de température de la Diviner Lunar Radiometer Experiment (DRLE), un instrument qui vole à bord de l’orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA.

La superficie totale de ces pièges à dioxyde de carbone totalise 204 kilomètres carrés, la plus grande zone du cratère d’Amundsen abritant 82 kilomètres carrés de pièges. Dans ces zones, les températures restent en permanence inférieures à 60 degrés Kelvin (environ -213°C).

Le dioxyde de carbone solide pourrait être important pour la base lunaire

Selon les chercheurs, l’existence de pièges froids à dioxyde de carbone ne garantit pas l’existence de dioxyde de carbone solide sur la Lune, mais cette vérification rend très probable que de futures missions pourraient y trouver de la glace de dioxyde de carbone.

Je pense que lorsque j’ai commencé cela, la question était : « Pouvons-nous ou ne pouvons-nous pas affirmer avec confiance qu’il y a des pièges à dioxyde de carbone froid sur la Lune ?

A déclaré Norbert Schörghofer, planétologue à l’Institut des sciences planétaires et auteur principal de l’étude.

Ma surprise était qu’ils sont vraiment là. Nous n’avons peut-être pas été en mesure d’établir son existence, [poderiam ter sido apenas] un pixel sur une carte… donc je pense que la surprise a été que nous avons en fait trouvé des régions contiguës qui sont assez cool, et il n’y a aucun doute là-dessus.

S’il y a du dioxyde de carbone solide dans les pièges froids, il peut potentiellement être utilisé de plusieurs manières. Les futurs explorateurs de l’espace pourraient utiliser la ressource pour produire de l’acier, ainsi que du carburant pour fusée et des biomatériaux, qui seraient tous deux essentiels pour une présence robotique ou humaine soutenue sur la Lune.

Les scientifiques pourraient également étudier le carbone lunaire pour comprendre comment se forment les composés organiques et quels types de molécules peuvent être produites naturellement dans ces environnements difficiles.

Le dioxyde de carbone (CO2) pourrait être un marqueur des sources d’eau et d’autres substances volatiles à la surface lunaire, aidant les scientifiques à comprendre comment ils sont arrivés sur la Lune et la Terre.

Alors que la NASA se prépare actuellement à renvoyer des humains sur la Lune pour la première fois depuis les années 1970, un observateur du gouvernement américain a estimé hier que cela ne se produirait probablement pas avant 2026 au plus tard, avec des coûts croissants.