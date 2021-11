Le cloud gaming Xbox est désormais disponible sur les consoles Xbox One et Series X|S

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Xbox lance enfin son service de cloud gaming (bêta) pour les consoles Xbox One et Series X|S. Pour bénéficier de la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs devront être abonnés à Game Pass Ultimate et vivre dans l’une des 25 régions qui l’auront disponible, mais d’autres seront bientôt disponibles.

Poursuivant la célébration du 20e anniversaire de la Xbox, Microsoft rend le jeu en nuage disponible sur les consoles Xbox One et Series X|S pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Le service a été introduit pour la première fois sur les appareils Android en septembre 2020, à l’époque où il s’appelait encore Project xCloud, mais ce n’est que maintenant qu’il fait son chemin vers les consoles Microsoft.

Grâce au cloud gaming, vous pourrez jouer aux jeux Xbox Game Pass avant de les installer, économisant ainsi un espace de stockage précieux, et même rejoindre un ami qui vous a invité à jouer à un jeu Game Pass sans l’installer. Pour trouver quels jeux prennent actuellement en charge les jeux en nuage, visitez le Microsoft Store via votre console ou votre navigateur et recherchez les jeux avec une icône de nuage ou la balise « Cloud activé ».

Si vous possédez une Xbox One et que vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez même jouer à quelques titres de la série X|S disponibles sur Game Pass, notamment Recompile, The Medium et The Riftbreaker. Cette liste s’allonge avec Microsoft Flight Simulator début 2022.

Le jeu en nuage Xbox commencera à se déployer dans 25 régions, le Brésil venant ensuite. Vous pouvez voir toutes les régions où le service est disponible sur la liste Xbox Game Pass dans la colonne « Cloud gaming (Ultimate only) ». À partir de ce mois-ci, certains utilisateurs Xbox peuvent essayer les jeux en nuage sur leurs consoles, et s’étendre à d’autres marchés dans les semaines à venir.

L’introduction du cloud gaming dans les consoles Xbox One et Series X|S ajoute de la valeur à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, mais il est encore trop tôt pour dire s’il deviendra un argument de vente clé. Le mois dernier, lorsque Axios a publié les données des abonnés au Game Pass, il a montré une augmentation saine de 37% des ventes au cours de l’exercice 2021, mais cela n’a pas été suffisant pour atteindre l’objectif de 48%.

Pour célébrer le 20e anniversaire de la Xbox, Microsoft s’est également associé à Adidas pour créer les baskets Xbox 20th Forum Tech et a lancé des accessoires et des produits à thème pour les fans.