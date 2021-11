Stronghold Black Gaming Backpack : Super qualité et résistance totale

Les sacs à dos sont nombreux, mais il y en a qui se démarquent par divers détails. Lorsqu’il s’agit de sécuriser le transport de nos machines portables, tous les sacs à dos ne feront pas l’affaire. Le sac à dos que nous présentons aujourd’hui est le Stronghold Black, qui se distingue par son énorme qualité de fabrication et son espace de stockage.

Ce sac à dos dispose également d’interfaces de chargement USB et de plusieurs détails que vous ne pouvez même pas imaginer.

Le sac à dos Gaming Stronghold Black de Prozis offre tout ce dont tu as besoin pour transporter ton ordinateur portable en toute sécurité. Ce sac à dos a été développé avec la plus grande rigueur, avec l’objectif clair de protéger tous les objets qu’il contient. Pour vous donner une idée, l’avant et l’arrière sont dotés d’un rembourrage en mousse EVA qui a été soigneusement conçu pour absorber l’impact et les chocs potentiels qui se produisent lorsque vous vous y attendez le moins.

Il est étanche jusqu’aux zips et très résistant aux agressions extérieures. Le revêtement et la structure extérieure sont en polyester. Sur le côté, il y a des interfaces USB pour charger les appareils.

En plus de sa super résistance, ce sac à dos a un super espace.

À l’intérieur du sac à dos, l’espace de rangement est tout simplement incroyable. Il y a deux compartiments pour deux ordinateurs portables, recouverts de velours. Puis une poche intérieure pour stylos, portefeuille ou autres objets. Il y a aussi des zips sur le côté. Sur le devant, il y a deux autres fermoirs qui donnent accès à un compartiment pour les câbles et un autre où vous pouvez placer les powerbanks pour alimenter les deux interfaces latérales.

Malgré sa taille, c’est un sac à dos léger. Les bretelles rembourrées en mesh assurent aération, circulation de l’air et confort. Les bretelles réglables permettent un meilleur ajustement, tandis que la sangle de poitrine vous permettra de soulager vos épaules.

Ce sac à dos a également une fonction spéciale à l’arrière qui s’adapte à n’importe quel bagage à roulettes. De cette façon, vous pouvez facilement transporter tous vos sacs. Ce sac à dos mesure 55 cm de haut, 30 cm de large et 20 cm de profondeur.

profitez de la promo

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, vous donne la possibilité d’acheter ce Sac à Dos Noir Prozis Gaming Stronghold avec une remise de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que vous devez placer à l’étape 4 du paiement de votre commande). Vous pouvez voir plus de photos içi.