Apple met à jour le firmware des AirPods Pro et AirPods 3

Apple apporte périodiquement des mises à jour à ses écouteurs AirPods. De plus, plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été promises pour les AirPods Pro et AirPods 3 que, bien qu’étant déjà arrivées, la société de Cupertino continue de raffiner. Ainsi, Apple a sorti le firmware 4A402 qui remplace la version 4A400 du modèle Pro et la version AB66 des AirPods 3 qui remplace la version AB61.

Avec la troisième version bêta d’iOS 15.2 et iPadOS 15.2 pour les développeurs, la société a également profité de l’occasion pour publier un nouveau firmware pour ses écouteurs haut de gamme. écouteurs.

Les AirPods Pro et 3 ont reçu un nouveau firmware

Sauf en de rares occasions, Apple nous informe des nouvelles qui incluent les mises à jour du firmware des AirPods, il est donc probable que cette fois, il ne s’agisse que de corrections de bugs typiques.

Il n’y a pas de méthode pour mettre à jour les AirPod car ils sont automatiquement installés lorsqu’ils sont connectés à un appareil géré par iOS, iPadOS ou macOS.

Vous pouvez vérifier le firmware de ‌‌‌AirPods Pro‌‌‌ en suivant ces étapes :

Connectez vos ‌‌AirPods Pro‌‌ et7ou AirPods 3 à votre appareil iOS.

Ouvrez l’application Paramètres.

Appuyez sur Général.

Appuyez sur Informations.

Sélectionnez AirPods‌‌‌‌‌. Notez le numéro devant « Version du firmware ».



Par conséquent, comme il n’y a pas beaucoup d’informations sur cette mise à jour, nous supposons que nous ne devrions être confrontés qu’à des correctifs et à des améliorations dans l’interaction des écouteurs avec les nouvelles versions des systèmes d’exploitation.

Enfin, Apple a récemment placé ses écouteurs Pro, Max et 3 sur le Find Network. Ce réseau va désormais pouvoir détecter et donner des indications précises sur l’emplacement de ces écouteurs perdus ou volés. En plus de ces nouvelles fonctionnalités, certains sont également équipés de Spatial Audio et Conversation Boost.