Le navigateur Brave dispose désormais d’un portefeuille crypto intégré qui prend en charge les actifs cryptographiques et les NFT

En bref : les utilisateurs courageux qui ont mis à jour leur navigateur auraient dû remarquer qu’il dispose désormais d’un portefeuille crypto intégré. Grâce à lui, les détenteurs de crypto-monnaie et de NFT peuvent gérer leurs portefeuilles sans avoir besoin d’installer des extensions tierces, réduisant ainsi l’exposition de leurs avoirs cryptographiques et l’utilisation des ressources système.

Le nombre toujours croissant d’investisseurs et d’entreprises crypto comme PayPal, AMC et Newegg acceptant la crypto-monnaie comme méthode de paiement a conduit à une vague de nouveaux portefeuilles crypto. Les offres actuelles de portefeuilles cryptographiques incluent des solutions matérielles et logicielles fonctionnant comme des portefeuilles chauds ou froids, toutes avec leurs propres avantages et inconvénients.

Avec Brave wallet, le développeur du navigateur vise à fournir une solution alternative qui évite les risques de sécurité des portefeuilles logiciels, qui sont plus sensibles aux escroqueries par phishing et au vol. De plus, vous pouvez le connecter à des portefeuilles matériels tels que Trezor et Ledger (Ledger Live n’est pas requis) et importer des actifs à partir de Brave Crypto Wallets, MetaMask et d’autres portefeuilles.

Le portefeuille Brave permet également aux utilisateurs de voir les graphiques du marché de la cryptomonnaie en temps réel (basés sur les données de CoinGecko), de comparer les prix des jetons entre divers fournisseurs/échanges avec des capacités d’échange intégrées et d’envoyer et de recevoir des actifs et des NFT. Les autres fonctionnalités auxquelles les utilisateurs peuvent s’attendre incluent l’achat de monnaie fiduciaire via Wyre, la gestion de leur portefeuille et la prise en charge de DApp sur toutes les chaînes compatibles EVM (Polygone, xDai, Avalanche et plus) et les L2. Le support de la blockchain Solana est prévu pour 2022.

« Le portefeuille Brave ne nécessite aucune extension et est plutôt natif du navigateur, éliminant les problèmes de performances et de sécurité clés tout en préservant les fonctionnalités de base des portefeuilles cryptographiques populaires », a déclaré Brian Bondy, CTO et co-fondateur de Brave. « Le portefeuille Brave offre à nos plus de 42 millions d’utilisateurs et à tous ceux qui recherchent un portefeuille crypto sans extensions, un portefeuille hautes performances, hautement sécurisé et complet conçu pour l’utilisateur crypto d’aujourd’hui. »

Pour accéder au portefeuille Brave, vous aurez besoin du navigateur Brave mis à jour vers la version 1.32. Ensuite, ouvrez le navigateur et cliquez sur l’icône du portefeuille située dans le coin supérieur droit. Les utilisateurs peuvent également y accéder en tapant « brave://wallet » dans la barre d’adresse, en cliquant sur « wallet » dans le menu principal, ou en allant sur la page des paramètres (brave://settings/) et en cliquant sur l’onglet portefeuille.

Le portefeuille Brave est basé sur une licence MPL ouverte qui permet aux développeurs de contribuer à son développement. Pour le moment, le portefeuille Brave n’est disponible que pour le navigateur de bureau, et il est prévu de l’implémenter bientôt sur l’application mobile.