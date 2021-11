Volkswagen devra suspendre la production d’électricité en raison d’une pénurie de puces

La pénurie de puces ne laisse pas les industries indifférentes, nuisant au fonctionnement normal de leurs opérations. Avec sa fin encore loin, selon les experts, Volkswagen semble être la dernière victime.

Le constructeur devra suspendre la production de ses voitures électriques en raison du manque de puces.

Cette semaine, le problème d’approvisionnement en puces a eu un impact direct sur la production de Volkswagen. Le constructeur a confirmé qu’il devra suspendre, temporairement, ses lignes de production, en raison du manque de certains composants essentiels au développement de ses voitures électriques. Selon Automobilwoche, la suspension de la production électrique est due au manque de stock de puces pour les unités de contrôle les plus importantes.

Comme nous l’avons déjà vu, en plus d’affecter l’industrie des smartphones et des jeux vidéo, la pénurie de puces nuit à l’industrie automobile. Après tout, récemment, BMW a également été contraint de retirer les écrans tactiles de ses voitures, motivé par la pénurie de puces.

Tout au long de la semaine, Volkswagen arrêtera la production de ses usines de Zwickau et de Dresde. En conséquence, environ 5 000 unités ne seront pas produites et, en plus des modèles Volkswagen, Audi et Cupra seront également touchées.

En plus d’affecter les modèles produits par certains constructeurs du groupe, la suspension de la production pourrait entraîner un allongement du délai de livraison des tramways. Plus que cela, on ne sait pas si cette situation se répétera à l’avenir, mettant en péril les objectifs fixés par le groupe allemand.

Il est rappelé qu’en octobre, Opel, Volkswagen et Ford ont temporairement fermé leurs usines en Allemagne en raison d’une pénurie de puces, la première révélant qu’elle ne reprendrait la production qu’en 2022, dès que la chaîne d’approvisionnement le permettrait.