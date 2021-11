Huawei lance un casque intelligent avec HarmonyOS

Le portefeuille de produits de Huawei est de plus en plus riche et élargi. Les smartphones continuent à retenir leurs plus grands efforts, mais aujourd’hui on voit émerger dans leur écosystème des gadgets, qui communiquent entre eux, et apportent de nombreux avantages aux utilisateurs. Le Helmetphone BH51M Neo apparaît comme un casque intelligent qui intègre le système d’exploitation HarmonyOS.

L’utilisation d’un vélo ou d’un scooter comme moyen de transport est de plus en plus une option dans le monde. Les solutions électriques sont venues apporter une facilité d’utilisation, en particulier pour ceux qui se rendent au travail ou à l’école, sans avoir à faire un effort physique exagéré.

Cependant, si ce segment évolue, les accessoires de protection ne peuvent être oubliés.

Il existe déjà des solutions de casques connues qui ont des systèmes de communication intégrés et il existe maintenant une nouvelle solution présentée par Huawei. Il convient de noter que le produit a été lancé pour le marché chinois, mais nous sommes susceptibles de le voir atteindre le reste du monde dans un avenir proche.

Helmetphone BH51M Neo – le casque intelligent avec HarmonyOS

Le nouveau casque présenté par Huawei est baptisé Helmetphone BH51M Neo et dispose de plusieurs fonctionnalités intelligentes, avec le système d’exploitation HarmonyOS, afin de communiquer dans l’écosystème de produits de l’entreprise.

Ce casque est disponible en noir et gris, a des dimensions de 230 x 230 x 164 mm et pèse 480 grammes, ce qui convient à un tour de tête de 55-60 cm. Evidemment, il est recommandé pour ceux qui utilisent un vélo, des rollers, des trottinettes, des skateboards ou tout autre moyen de transport similaire.





Grâce à l’inclusion du système d’exploitation, le casque BH51M Neo prend en charge les appels vocaux Bluetooth qui peuvent être activés avec un processus de connexion par smartphone. Le système Bluetooth permet également la lecture de musique via les haut-parleurs intégrés.

Le casque dispose d’une batterie, dont la charge peut également être vérifiée via le smartphone. Les lumières LED qui peuvent être ajustées via l’application servent de forme de sécurité, rendant le conducteur plus visible pour les autres personnes dans d’autres véhicules. Ces lumières répondent à un capteur de mouvement et s’ajustent automatiquement. Par exemple, lors d’un freinage brusque, les feux deviennent plus brillants, révélant un signe de danger.

En cas de chute, un contact d’urgence préalablement associé à l’application peut également être activé.

Ce casque disponible en Chine est au prix de 799 Yuan, soit environ 110 €.