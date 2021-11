Microsoft Teams publiera de nouveaux emoji ce mois-ci

Les emojis basés sur Fluent Design devraient être un signe de joie pour le design et la qualité qu’ils supposaient. Cependant, le déploiement d’emoji plats et très éloignés des images annoncées par Microsoft a déclenché la tempête. Maintenant, dans l’œil du cyclone, l’équipe Teams a annoncé que les nouvelles icônes arrivent, mais lesquelles nous verrons.

Microsoft Teams lancera les nouvelles icônes ce mois-ci

L’histoire des emojis a commencé au cours du mois de juillet. L’équipe Microsoft Design a annoncé la refonte de plus de 1800 emojis et leurs réactions. Le but était d’offrir un moyen de communiquer des réactions beaucoup plus réalistes.

Dans Windows 11, nous avons vu des conceptions plates d’emojis, dans Whiteboard, nous avons une version plus similaire aux concepts présentés par Microsoft. Et avec Microsoft Teams on ne sait pas quelle sera la solution choisie par le géant de Redmond.

Il est très possible que nous voyions un style plus similaire à celui de Tableau blanc au lieu de ce que nous avons vu dans Windows 11. Nous espérons que Microsoft a repensé et propose la meilleure version de ces icônes pour offrir la meilleure expérience dans sa conception. Nous serons attentifs à vous informer de la solution choisie par Microsoft pour ces emojis au sein des Teams.