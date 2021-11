Apple a publié iOS 15.2 bêta 3 pour les programmeurs

Il s’agit d’une autre version de continuation de ce qu’Apple a développé. Si iOS 15 promettait de nouvelles choses, nombre d’entre elles n’apparaissent désormais qu’en version bêta. En tant que tel et après une bêta 2 complète, iOS 15.2 bêta 3 arrive.

Cette version, publiée pour les développeurs il y a quelques heures, apporte essentiellement plus de réglages à la fonction Macro sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, de nouvelles promotions pour la plate-forme Apple Arcade, et quelques autres choses…

iOS 15.2 beta 3 apporte plus de nouvelles

Si dans la version beta 2 d’iOS 15.2 la firme de Cupertino a misé sur le raffinement de certaines fonctionnalités et en incluant d’autres déjà promises, cette nouvelle beta n’est pas très différente.

Mises à jour de rappel

Selon les notes de publication d’Apple pour iOS 15.2 bêta 3, la dernière mise à jour permet aux utilisateurs de renommer et de supprimer des balises en masse dans l’application Rappels.

Arcade aux pommes

Avec iOS 15.2 bêta 3, Apple met désormais en évidence lorsqu’un jeu provient de la plate-forme Apple Arcade dans Spotlight lorsque les utilisateurs recherchent un certain titre. Par exemple, si nous recherchons « Cut the Rope » dans iPhone et iPad Spotlight, nous voyons maintenant un nouveau logo Apple Arcade à côté du résultat.

Bien qu’il s’agisse d’un simple ajustement, il est destiné à promouvoir les jeux disponibles sur Apple Arcade.

mode macro

Cette question a déjà retenu l’attention dans la version bêta 2. Comme nous l’avons mentionné, Apple dans cette nouvelle version bêta est revenu au raffinement en mode macro. En tant que tel, la société a maintenant ajouté un nouveau bouton à bascule « Contrôle des macros » dans l’application Paramètres. « Affichez la commande de l’appareil photo pour passer automatiquement à l’objectif ultra-large pour la prise de vue macro dans les photos et les vidéos », explique Apple.

Ainsi, lorsque nous aurons activé ce bouton à bascule, nous verrons l’icône du mode Macro dédiée dans l’application Appareil photo.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Apple a optimisé certaines actions, corrigé de petits bugs et amélioré la consommation des ressources. Tout cela devrait pointer vers la version finale d’iOS 15.2 vers la fin de ce mois.

Apple publie également des mises à jour sur ses autres systèmes

Apple a également publié une nouvelle version bêta pour ses autres systèmes d’exploitation.

watchOS 8.3 bêta 3

iPadOS 15.2 bêta 3

tvOS 15.2 bêta 3

HomePod 15.2 bêta 3

macOS 12.1 bêta 3

Si vous avez vos appareils avec la version bêta 2, veuillez passer à la version bêta 3.