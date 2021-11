Le pilote audio Intel SST causerait des problèmes dans Windows 11

Aucun système d’exploitation n’est exempt d’erreurs et Windows 11, comme vous le savez déjà, ne fait pas exception. Dans ce cas, Microsoft a signalé un problème résultant de problèmes de compatibilité entre Windows 11 et le pilote audio Intel Smart Sound Technology (Intel SST). Les systèmes concernés peuvent lancer une capture d’écran (BSOD) ou un écran d’arrêt. Par coïncidence, cette nouvelle coïncide avec le retour de la couleur bleue au BSoD classique pour Windows 11.

Attention, le pilote Intel SST provoque des BSOD sous Windows 11

De Microsoft, ils ont indiqué avec une clarté totale le problème susmentionné et comment le résoudre. Voyons comment la société de Redmond le décrit.

Intel et Microsoft ont trouvé des problèmes d’incompatibilité avec certaines versions de pilotes pour Intel Smart Sound Technology (Intel SST) et Windows 11. Les appareils Windows 11 avec le pilote Intel SST concerné peuvent recevoir une erreur avec un écran bleu.

De son côté, Microsoft a également indiqué avoir ajouté une protection contre cela en appliquant un blocage des mises à jour sur les appareils concernés.

Pour protéger votre expérience de mise à jour, nous avons imposé une suspension de compatibilité sur les périphériques de pilote Intel SST concernés afin qu’ils ne se voient pas proposer Windows 11. Si votre organisation utilise la conformité des mises à jour, l’ID de protection est 36899911.

Intel SST est un processeur de signal audio numérique (DSP) intégré qui est essentiellement responsable de la gestion et du traitement des signaux audio dans de nombreux appareils Intel modernes.

Microsoft a observé que le problème existe dans les versions de pilote SST 10.29.0.5152 et antérieures, ou dans les versions 10.30.0.5152 et antérieures. Par conséquent, la solution pour résoudre ce problème consiste à mettre à jour les pilotes vers les versions 10.30.00.5714 et ultérieures ou vers les versions 10.29.00.5714 et ultérieures.

Après la mise à jour du pilote, le message de mise à jour de Windows 11 devrait normalement arriver sur notre ordinateur dans les 48 heures, indique Microsoft. De son côté, la société a annoncé hier qu’elle accélère le rythme de lancement de Windows 11. Cela est dû aux retours « positifs » qu’elle a reçus.