Fake news : Google donne des astuces pour échapper à la désinformation en ligne

Les fausses nouvelles continuent de hanter internet et la communication qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Internet, d’une part, a contribué à démocratiser l’accès à l’information, d’autre part, il a amené des défis du monde hors ligne au monde en ligne : la désinformation.

Les géants technologiques qui dominent le monde en ligne ont pris des mesures pour minimiser la dissipation des Fake News et maintenant Google apporte des conseils concrets pour que chacun d’entre nous soit capable d’interpréter la crédibilité des informations qui nous parviennent.

Les grandes entreprises qui dominent Internet sont souvent accusées d’être les grands dissipateurs de fausses informations. C’est tout naturellement que Google, avec le moteur de recherche le plus utilisé au monde, se tourne vers vous à ce sujet.

Cependant, l’entreprise a révélé des actions qui montrent qu’elle est du côté de ceux qui luttent contre ce fléau. Mais plus que de bloquer la création de ce type de contenu, il est extrêmement important de promouvoir la littératie numérique.

C’est dans ce contexte que Google a présenté sept conseils que tous les utilisateurs peuvent suivre pour éviter le piège des fake news.

1. Vérifiez la crédibilité de vos sources

Lorsque vous effectuez une recherche sur le Web, assurez-vous que le site que vous visitez est la meilleure source d’informations pour votre recherche. Considérez l’objectif principal du site et demandez-vous :

En quoi essayez-vous de m’aider ? Quel est le but de fournir ces informations? L’information sur le site est-elle conforme à d’autres sources fiables ?

Une autre façon de vérifier la crédibilité d’un site Web est de consulter des forums ou des pages de discussion en ligne pour voir ce que les autres disent du site.

2. Parcourir la couverture médiatique

Quoi de mieux qu’une police ? Diverses polices. Voyez comment (et si) différents médias ont rapporté le même événement/fait pour obtenir une image plus complète d’un sujet particulier. Recherchez simplement des informations via le mode actualités disponible dans la barre de recherche Google ou recherchez directement un sujet sur news.google.com.

3. Faites plus d’une recherche

Les gens font souvent une recherche, voient les premiers résultats sur la page Web et supposent qu’ils ont trouvé la réponse qu’ils cherchaient. Mais, une simple recherche sur un sujet complexe peut ne pas suffire pour trouver la réponse à une question donnée.

Mener deux ou trois sondages fournit un certain nombre de perspectives et de sources fiables pour une image plus complète du sujet.

4. Vérifiez si une image est utilisée dans le bon contexte

Une image vaut mille mots, comme le dit le vieil adage. Mais une image peut aussi être utilisée hors contexte ou éditée dans le but de manipuler l’utilisateur. Celui-ci, à son tour, a la possibilité de rechercher sur Google à l’aide d’une image (au lieu de texte, comme c’est plus habituel), afin de vérifier si elle est apparue en ligne précédemment et dans quel contexte, afin de vérifier si sa signification originale a été modifié.

5. Consulter les sites de fact-checking

Vous avez des doutes sur la véracité d’une information ? Répondez au quiz : essayez de rechercher un sujet dans Fact Check Explorer, qui rassemble plus de 100 000 vérifications de faits provenant de médias crédibles du monde entier.

6. Utilisez Google Earth ou Street View pour vérifier l’emplacement

Les événements qui se déroulent dans des endroits éloignés de l’utilisateur peuvent être plus facilement manipulés, en raison du manque de familiarité de l’utilisateur avec ces emplacements.

Si l’utilisateur veut savoir si une photographie provient vraiment de l’endroit qu’elle prétend être, il suffit de rechercher ce même endroit dans Google Earth ou dans Google Maps Street View pour confirmer la crédibilité de l’information.

7. Ne pas inclure la réponse dans la question du sondage

Nous décidons souvent d’en savoir plus sur un sujet particulier lorsque nous soupçonnons déjà une réponse. Mais inclure cette réponse dans le processus de recherche peut influencer les résultats de la recherche elle-même.

Par exemple, si nous recherchons « Les golden retrievers pèsent 85 kilos », nous courons le risque de trouver « 85 kilos » sur la page de résultats Web. Au lieu de cela, nous devrions simplement rechercher le « poids du golden retriever », car nous aurons ainsi accès à une plus grande variété de résultats.