Le redémarrage de Saints Row est repoussé de six mois

En bref : dans ce qui devient un événement trop familier dans le monde du développement de jeux (et vraiment, de la technologie en général), Volition a annoncé que son redémarrage de Saints Row manquera sa date de lancement initialement prévue.

Le directeur de la création de Volition, Jim Boone, a déclaré que la priorité de l’entreprise était de créer le meilleur jeu de Saints Row à ce jour, et s’ils le sortaient à la date originale du 25 février 2022, il ne serait pas à la hauteur des normes qu’ils se sont fixées. En termes simples, l’équipe de développement a besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu afin d’améliorer sa qualité globale et son polissage.

Alors, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Boone a expliqué que l’équipe a sous-estimé l’impact que Covid-19 aurait sur son emploi du temps, malgré le fait que tout le monde a pu s’adapter rapidement au travail à domicile.

Volition a annoncé son nouveau projet en août lors de la Gamescom, mais ce n’est pas le jeu que certains fans de la franchise espéraient. Plutôt que de poursuivre le récit qui avait été raconté jusque-là, Volition a décidé de créer un jeu entièrement nouveau avec des personnages inconnus et un aspect général différent.

À ce jour, la bande-annonce du jeu a dénombré 70 000 aversions, soit plus du double du nombre de likes.

Malgré les critiques, Volition a déclaré à l’époque qu’il ne reculait pas sur le match. Boone a réitéré ce sentiment dans son dernier message, notant qu’il n’y aura aucun changement dans l’histoire ou les personnages qu’ils ont imaginés au cours des dernières années de développement.

Le nouveau Saints Row devrait maintenant arriver le 23 août 2022 sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.