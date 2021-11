La bande-annonce de « Spider-Man: No Way Home » ramène Sinister Six

Après une première bande-annonce record du film Marvel le plus attendu, Spider-Man: No Way Home, Photos Sony a publié une deuxième bande-annonce du troisième volet de Spider-Man, dévoilant plus de secrets sur la prochaine épopée Marvel.

La première bande-annonce a eu des vues énormes, battant le record de Avengers: Endgame bande-annonce avec plus de 350 millions de vues jusqu’en septembre 2021. Maintenant, la première bande-annonce a déjà créé plus de battage médiatique parmi les fans de la franchise Spider-Man. Si vous n’avez pas encore regardé la bande-annonce, regardez avant de continuer car le message peut contenir des spoilers.

SPOILERS À VENIR [ALERT]

La bande-annonce dévoile les membres de Sinister Six de Raimiverse et de l’univers Spider-Man d’Andrew Garfield, qui semblaient unir leurs forces contre Spider-Man de MCU. Au bout du Spider-Man : loin de chez soi, Mysterio révèle l’identité de Peter Parker au monde. Maintenant, Spidey essaie de le défaire en présentant son cas au Dr Strange, mais quelque chose a mal tourné. En conséquence, certains méchants de l’original sinistre six membres, comme Docteur Octopus, Lézard, Marchand de sable, Électro, Goblin vert d’autres univers, est entré dans le MCU, comme on le voit se battre avec Peter dans la nouvelle bande-annonce. Avec le retour de ces personnages, les acteurs qui les ont joués initialement reviennent également.

Premier aperçu de Green Goblin / Spider-Man: No Way Home Trailer 2

Cependant, le sixième membre est toujours un mystère. Ça pourrait être Mysterio lui-même ou Vautour de Spider-Man : retour à la maison. La dernière bande-annonce révèle également que Peter essaie d’aller contre Dr. Strange et peut être vu aux prises avec deux nouveaux costumes, dont un costume Golden Black Magic, ce qui est excitant.

Nouveau costume de magie noire dorée / Spider-Man: No Way Home | via Sony Pictures – Marvel Studios

Bien que les rumeurs et les théories des fans disent que Tobey Mcguire et les Spider-Men d’Andrew Garfield rejoindront également Peter Parker de MCU, Tom Holland, la bande-annonce n’a encore rien confirmé. (Nous connaissons Marvel, allez !).

De plus, Marvel a déjà truqué des bandes-annonces et il semble qu’ils aient fait de même. La version brésilienne de la bande-annonce montre Lézard se faire frapper par une personne invisible dans une scène de confrontation épique entre Spider-Man et Sinister Five de MCU (pour l’instant). Puisque les fans de Marvel savent que Miles Morales, qui a déjà été introduit dans Spider-Man : dans le Spiderverse film, peut devenir invisible à volonté, alors ça pourrait être Miles Morales ? Ou peut-être l’un des autres Spider-Men que Marvel a numériquement supprimé de la bande-annonce comme avant ? Nous devrons attendre. Si vous voulez regarder la version brésilienne de la bande-annonce, vous pouvez regarde le ici. La scène est coupée des bandes-annonces officielles publiées sur la chaîne YouTube de Sony Picture ou de Marvel.

Sony a également prévu d’autres films Spider-Man à l’avenir. Avec la sortie de Venom : qu’il y ait Carnage et le prochain Morphius, le Spider-Verse s’améliore. Le film sortira le 17 décembre 2021 dans les théâtres. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.