Utilisez-vous Windows 11 ? Alors Microsoft a une surprise pour votre PC

EasySMX [Manette PC PS3 Filaire] Manette PS3 Filaire avec Double Vibration, Gamepad Connecté par Fil pour PC/Android / PS3 / TV Box (Gris)

🎮 [Grande Compatibilité] Compatible avec Windows 7/8/10/11, Vista, TV box, PS3 et Android (version 4.0 ou supérieure, et l'appareil doit posséder la fonction OTG, l'adapteur non fourni) 🎮 [Double Vibration+Rafale] Afin de rendre votre expérience de jeu la plus agréable et la plus immersive possible, la manette dispose d’une fonction vibration qui peut être active ou désactivée dans les réglages du jeu 🎮 [Anti-dérapante] La disposition asymétrique des boutons et la conception anti-dérapante de la manette vous offrent une expérience de jeu confortable 🎮 [Plug-and-Play] Dispose d’un USB connecteur qui vous permet de faire la connexion entre le manette de jeu et votre dispotif. La flexibilité et la longueur du cable vous offre une bonne stabilité de jeu 🎮 [Boutons avec une bonne flexibilité] Les boutons TURBO et TRIGGER permettent une bonne maniabilité de la manette et offrent ainsi un bon confort de jeu