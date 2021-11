Xbox dévoile les nouvelles entrées Xbox Game Pass de novembre

Novembre est encore un peu plus que mi-parcours, et il a encore beaucoup à offrir. En effet, Xbox a récemment révélé de nouvelles entrées en cours (certaines sont déjà arrivées) pour le Xbox Game Pass.

Venez voir quels jeux entrent cette seconde moitié du mois dans le catalogue Xbox Game Pass.

Nous arrivons à Noël, mais rien ne nous dit que les cadeaux ne peuvent pas arriver un mois plus tôt, n’est-ce pas ? Eh bien, Xbox vient de dévoiler la deuxième dose de jeux en route vers le catalogue Xbox Game Pass, pour les détenteurs d’abonnements valides au service.

Venez voir quels jeux cette deuxième livraison de jeux de novembre apporte au catalogue Xbox Game Pass pour console, PC et Xbox Cloud Gaming. Comme vous pouvez le voir, plusieurs jeux [email protected] arriveront le jour même de leur sortie, tels que : Next Space Rebels, Exo One, Undungeon et Deeeer Simulator.

Nouveaux achats Xbox Game Pass

Et encore…

Les membres Ultimate pourront également profiter des commandes tactiles Xbox avec 17 jeux supplémentaires via Xbox Cloud Gaming :

Aragami 2

l’oie pourrait

L’évasion artistique

baie de lune

Dandy As

Pointe Phénix

Génération d’écho

La procession au calvaire

Flynn : Fils de Crimson

oiseau à roulettes

Football Manager 2022 : édition Xbox

superliminal

frostpunk

Simulateur de combat totalement précis

La belle vie

Yakuza 5 remasterisé

Mots perdus : au-delà de la page