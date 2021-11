Vous ne voulez pas manquer les meilleurs titres Netflix ? Il y a maintenant une nouvelle façon de voir le TOP 10

En ouvrant la plate-forme Netflix sur n’importe lequel des appareils, il est possible de choisir les titres qui sont à la mode dans le pays et que certains finissent même par être ceux qui reçoivent les meilleures notes. Ces hauts influencent donc les choix lors du visionnage d’une nouvelle série ou d’un nouveau film.

Netflix propose désormais un nouvel outil beaucoup plus complet où vous pouvez rechercher les titres les plus regardés dans le monde, par pays et même par production anglaise ou non. Il existe également un historique pour afficher le contenu le plus consulté au cours des dernières semaines.

Netflix a annoncé une nouvelle plateforme où il est possible d’avoir accès à toutes les séries et films TOP 10 hebdomadaires dans le monde ou par pays. Dans ces listes, vous trouverez les mêmes informations que celles disponibles dans l’application, dans les listes de séries suggérées, avec « Top 10 au Portugal aujourd’hui ».

Top 10 mondial de Netflix par semaine

Sur la page TOP 10 de Netflix, il est alors possible de voir les 10 titres les plus regardés de la semaine dans le monde, séries et films. En plus de cette distinction, vous pouvez voir les titres anglais et non anglais les plus populaires.

La liste comprend également le nombre de semaines pendant lesquelles les titres restent sous les projecteurs et le nombre d’heures regardées. En ce moment, dans le monde entier, nous soulignons le numéro 1 dans chacune des catégories :

Le film en anglais : Avis rouge (148 720 000 heures suivies)

Le film en non anglais : Yara (17 950 000 heures de visionnage)

La série en anglais : Narcos : Mexique : Saison 3 (50 290 000 heures de visionnage)

La série en non anglais : Jeu de calmar : Saison 1 (42 790 000 heures suivies)

Top 10 par pays

La vision globale est complétée par des listes de pays où vous trouverez d’excellents titres si vous décomposez ce qui se passe dans le monde.

Par exemple, en Argentine, ce sont les séries les plus regardées de la semaine, et Pasión de Gavilanes : la saison 1 est dans ce top depuis 20 semaines :

Femme de ménage : série limitée Jeu de calmar : Saison 1 Narcos : Mexique : Saison 3 Vous : Saison 3 Passion de Gavilanes : Saison 1 Arcane : Saison 1 La Reine du Flow : Saison 1 Luis Miguel – La série : Saison 3 Yo soy Betty, la fea : Saison 1 Où est Marta ? : Série limitée

Au Portugal, on met en avant les films les plus regardés cette semaine :

Avertissement rouge (Avis rouge) aimer fort Armée de voleurs (Armée de voleurs) Plus ils tombent Un joyeux Noël à tous (Le Père Noël est de retour) 7 prisonniers (7 prisonniers) Yara Transformers : Le dernier chevalier 5 (Transformers : Le dernier chevalier) Armée des morts (armée des morts) La Fille de l’Amérique (Première fille)

TOP 10 de Netflix