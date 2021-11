ZTE place la barre plus haut : le smartphone avec 18 Go de RAM et 1 To de stockage arrive ce mois-ci

ZTE a lancé le smartphone ZTE Axon 30 Ultra 5G au premier semestre. Cette machine, déjà à l’époque surprenait par des fonctionnalités puissantes qui se distinguaient au milieu de la compétition de haut niveau.

La semaine prochaine, il y aura le dévoilement d’une « Space Edition » qui élève encore plus la barre, notable pour ses 18 Go de RAM et 1 To de stockage.

ZTE Axon 30 Ultra Space Edition avec 18 Go de RAM et 1 To de stockage

ZTE vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle édition de son ZTE Axon 30 Ultra, le ZTE Axon 30 Ultra Space Edition. Ce modèle sera présenté le 25 novembre et se démarque en étant considéré comme le premier au monde à intégrer 18 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

A noter que la gamme Asus ROG Phone 5s, ainsi que le Lenovo Legion 2 Pro ont déjà des versions avec 18 Go de RAM, cependant, ils disposent de la moitié de l’espace de stockage interne, soit 512 Go. De plus, la version ZTE Axon 30 Ultra dispose déjà d’une option avec 1 To, mais avec 16 Go de RAM.

Cette augmentation de la mémoire vive peut être utile, en particulier dans un environnement de jeu. Cependant, étant donné qu’il intégrera un processeur Snapdragon 888, l’augmentation des performances ne devrait pas être significative, avec 2 Go de RAM en plus par rapport à la version existante.

Spécifications attendues

Hormis cet aspect, il ne risque pas de changer au niveau des autres spécifications de base. Ainsi, il devrait être lancé avec un écran AMOLED de 6,67″ avec un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, avec une résolution FullHD+.

Le module caméra du ZTE Axon 30 Ultra Space Edition disposera de deux capteurs de 64 MP, d’un de 8 MP (périscope) et également d’une caméra ultra grand angle de 64 MP, capable d’enregistrer des vidéos 8K à 30 ips et 4K à 30 et 60 ips. La caméra frontale (perforation) doit avoir une capacité d’enregistrement de 16 MP et 4K à 30 ips.

Il devrait également avoir le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, NFC, un système audio stéréo, un capteur d’empreintes digitales à l’écran et une batterie de 4600 mAh avec une charge de 65W.

Le smartphone ZTE Axon 30 Ultra Space Edition est destiné uniquement au marché chinois, car il s’agit d’une édition limitée.