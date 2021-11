Plusieurs cartes RTX 2060 avec 12 Go de VRAM répertoriées sur le site Web réglementaire avant l’annonce de la rumeur

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Avec l’aggravation de l’état du marché des cartes graphiques, nous entendons depuis longtemps des rumeurs de RTX 2060 actualisé avec 12 Go de VRAM qui, espère Nvidia, répondront à une partie de la demande. Sur la base d’un nouveau dossier réglementaire de Gigabyte, il semble que la carte pourrait être annoncée ce mois-ci et publiée début décembre.

Bien que les rumeurs de relance remontent à janvier, nous avons entendu parler pour la dernière fois du RTX 2060 modifié par les spécifications en septembre, lorsque Nvidia aurait prévu de le lancer comme moyen de combler une lacune sur le marché jusqu’à ce qu’Intel publie son premier GPU Arc Alchemist.

GV-N2060OC-12GD

GV-N2060D6-12GD

GV-N2060WF2OC-12GD,

GV-N2060WF2-12GDhttps://t.co/4IOjfThYWi — 188号 (@momomo_us) 16 novembre 2021

Des rumeurs précédentes affirmaient que la RTX 2060 mise à jour serait lancée le 7 décembre, mais Nvidia pourrait annoncer la carte plus tôt. Le leaker prolifique @momomo_us a repéré un dossier de la Commission économique eurasienne (CEE) publié le 15 novembre qui fait référence à quatre nouvelles références de cartes graphiques Gigabyte :

Toutes les cartes semblent être des cartes RTX 2060 avec 12 Go de VRAM, le double des 6 Go de GDDR6 avec lesquelles l’original a été lancé en janvier 2019. Elles portent toutes la marque GB Gaming ou GB WindForce et sont disponibles en versions standard et overclockées.

Alors que les 12 Go de VRAM semblent une certitude, le reste des spécifications du nouveau RTX 2060 ne sont que des spéculations pour le moment. Cependant, il semble probable qu’il utilisera un GPU différent de son prédécesseur, augmentant ainsi le nombre de cœurs CUDA.

Bien que les offres 12 nm de TSMC ne soient pas confrontées à la même demande que sa sortie 7 nm/5 nm, Nvidia pourrait avoir des raisons autres que les problèmes d’approvisionnement pour sortir une RTX 2060 mise à jour. La ligne budgétaire basée sur Navi 24, qui devrait surpasser les RTX 3050 et RTX 3050 Ti.

La grande question est de savoir combien coûtera le nouveau RTX 2060. Il devrait avoir un PDSF d’environ 300 $, ce qui signifie que vous finirez probablement par payer plus de 400 $ pour un. En supposant que les rumeurs soient exactes, nous connaîtrons toute l’histoire lorsque Nvidia annoncera la carte plus tard ce mois-ci, avec une date de lancement fixée au 7 décembre, bien que certains pensent que janvier est une fenêtre de sortie plus réaliste.