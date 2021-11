C’est la deuxième fois que ça arrive ! Une femme guérie du VIH sans médicament

Les enquêteurs disent que c’est « un miracle » !!! Une femme de 30 ans a été guérie du VIH sans avoir besoin de médicaments. L’affaire s’est déroulée en Argentine et apporte de l’espoir aux enquêteurs quant à la possibilité de développer un remède contre le sida.

Les enquêteurs qualifient un tel événement de « remède de stérilisation ».

Le patient argentin a été diagnostiqué séropositif en mars 2013,

Jusqu’à présent, seuls deux cas ont été signalés dans le monde de personnes vivant avec le VIH qui ont réussi à se débarrasser de la maladie. De tels événements redonnent espoir aux chercheurs quant à la possibilité de développer un jour un remède contre le sida.

Dans ce dernier cas, récemment enregistré, le corps de la femme de 30 ans, qui vivait avec le VIH depuis 8 ans, a réussi à vaincre le virus sans subir de traitement régulier contre l’infection. Les analyses récentes des chercheurs sur des milliards de cellules de la patiente montrent qu’il n’y a aucune trace du virus actif dans son corps.

Xu Yu, auteur de l’étude et chercheur au Ragon Institute of Massachusetts General Hospital, au MIT et à Harvard, a déclaré à CNN que…

Une cure de stérilisation pour le VIH a déjà été observée chez seulement deux patients ayant reçu une greffe de moelle osseuse hautement toxique. Notre étude montre que ce type de guérison peut être obtenu lors d’une infection naturelle – en l’absence de greffe de moelle osseuse (ou de tout autre type de traitement).

La patiente argentine a été diagnostiquée séropositive en mars 2013, après avoir commencé un traitement antirétroviral en 2019, lorsqu’elle est tombée enceinte. Ce traitement s’est poursuivi au cours des deuxième et troisième trimestres, cependant, après la naissance du bébé – sans le virus – la mère a arrêté le traitement, explique SCI.

Les analyses des cellules du patient montrent qu’il y avait eu une infection par le VIH auparavant, mais maintenant aucun virus intact et répliquant n’a été trouvé. Les chercheurs ont identifié sept provirus – une forme de virus qui s’intègre dans le matériel génétique de la cellule hôte – qui étaient défectueux.

Les chercheurs ne savent toujours pas comment le corps du patient a réussi à éliminer le virus, mais ils pensent qu’il résulte d' »une combinaison de différents mécanismes immunologiques ».

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, en 2020, 37,7 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde. S’il n’est pas traité, le virus peut provoquer un syndrome d’immunodéficience, également connu sous le nom de SIDA, entraînant la mort du patient. L’année dernière, près de 690 000 personnes sont mortes de cette maladie.