Le directeur financier de Twitter déclare qu’investir dans les crypto-monnaies « n’a pas de sens pour le moment »

Même avec toute la popularité et l’intérêt qui l’entourent, le marché des crypto-monnaies ne génère pas de consensus parmi les gens. Il y a ceux qui y voient une opportunité, mais il y a aussi ceux qui y voient un risque élevé.

En ce sens, le directeur financier de Twitter a récemment déclaré qu’investir dans des crypto-monnaies « n’a pas de sens pour le moment ». En conséquence, ces déclarations ont contribué à une descente de Bitcoin et Ethereum.

Le directeur financier de Twitter dit qu’il n’a pas de sens d’investir dans les crypto-monnaies maintenant

Selon une interview accordée ce lundi au Wall Street Journal, le directeur financier de Twitter (Chief Financial Officer) Ned Segal a déclaré qu’investir dans les crypto-monnaies « n’a pas de sens pour le moment ». Segal a souligné que la volatilité de ce marché est la principale raison pour laquelle la société n’investira pas dans la cryptomonnaie.

L’exécutif a également déclaré que Twitter devrait modifier l’ensemble de sa politique d’investissement s’il souhaitait conserver ses actifs les plus volatils dans son bilan. Ainsi, le réseau social préfère ne garder que les actifs les moins volatils, comme les obligations.

Nous devrions changer notre politique d’investissement et choisir de détenir des actifs plus volatils.

dit Ned Segal

La semaine dernière, la société a déclaré qu’elle préparait une équipe appelée Twitter Crypto afin de trouver des moyens d’aider les créateurs de l’application à collecter des fonds ou à accepter des crypto-monnaies, telles que le bitcoin, pour les paiements et d’autres possibilités d’utiliser la technologie blockchain.

Pour sa part, Segal explique que le service financier de Twitter soutient ces initiatives, mais ne voit pas la nécessité d’un changement de politique immédiat. Par ailleurs, la rareté des règles et réglementations comptables relatives à ces actifs complique également tout pour le secteur de la finance d’entreprise.

Or, ce mardi, la valeur de certaines monnaies numériques, comme le Bitcoin et l’Ethereum, a vu leur valeur baisser. Cette baisse est considérée comme la conséquence de plusieurs facteurs, tels que les nouvelles règles fiscales aux États-Unis et aussi ces commentaires moins positifs du directeur financier de Twitter.