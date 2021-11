Connectez-vous à Instagram ? Maintenant, vous devez utiliser une vidéo selfie capturée

Si les tendances ont montré que les mots de passe sont sur le point de disparaître, la vérité est qu’il est nécessaire de créer des mécanismes alternatifs. Le moyen le plus logique est d’utiliser des informations biométriques, qui n’ont pas toujours besoin de se concentrer sur l’empreinte digitale.

Instagram semble attaché à cela et maintenant une nouvelle fonctionnalité sera lancée pour authentifier les utilisateurs. Il y aura une vidéo-selfie, qui identifiera l’utilisateur et prouvera ainsi non seulement l’authentification, mais aussi son existence.

Microsoft a déjà montré la voie avec la fin des mots de passe et même Google ne compte plus uniquement sur cette authentification. Il est nécessaire de trouver des voies plus sûres et cela ouvre la voie à de nombreuses idées et même à de nombreux nouveaux concepts.

Instagram semble maintenant être sur cette voie, avec une nouvelle très intéressante. Il est rapporté que de nombreux utilisateurs ont maintenant dû créer une vidéo selfie afin de prouver leur identité et de s’assurer qu’ils sont de vraies personnes.

Il n’y a pas de moyen identifié pour démarrer ce processus, mais les descriptions indiquent de nombreuses façons de le faire. Il y a ceux qui rapportent que cette nouvelle forme d’authentification est montrée à ceux qui créent un nouveau compte et aussi à ceux qui configurent Instagram sur un nouvel appareil.

Une autre façon d’avoir cette nouvelle authentification est lorsque les publications d’un utilisateur reçoivent beaucoup de likes. Pour prouver qu’il ne s’agit pas d’un bot et que le compte appartient à quelqu’un de réel, Instagram vous demande de vous authentifier avec cette vidéo-selfie, capturée sur le vif.





Bien qu’il s’agisse d’un moyen innovant, simple et pratique de s’authentifier, certains problèmes de confidentialité sont sur la table. Meta avait garanti qu’il ne collecterait pas ces données et le message Instagram lui-même le reflète, n’étant utilisé que pour l’authentification et effacé après 30 jours.

En effet, cette nouveauté était déjà en test depuis quelques temps sur Instagram. Il a fini par être retiré en raison de problèmes techniques, mais il semble maintenant qu’il soit revenu pour de bon. Reste à savoir si ce sera la seule forme d’authentification ou si certains mécanismes plus traditionnels seront maintenus.