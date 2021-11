Call of Duty : Vanguard, la vraie histoire est une autre chose

Une analyse de l’histoire représentée dans Call of Duty: Vanguard, le nouveau chapitre de la série de tirs d’Activision qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale.

Arthur Kingsley, Polina Petrova, Lucas Riggs et Wade Jackson sont les super soldats qui composent l’équipe spéciale de Call of Duty : Vanguard, le dernier chapitre de la série Activision sorti le 5 novembre dernier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Super car ils représentent le meilleur des forces alliées luttant contre le nazisme et le fascisme japonais. En revanche, il n’y a aucune trace de fascisme italien, pas même lorsqu’un des chapitres de la campagne solo a pour théâtre la bataille d’El Alamein en 1942. Pour un titre qui vise à donner une dimension planétaire à la Seconde Guerre mondiale, s’écartant de la vision traditionnelle de Call of Duty: World War II, un goût amer demeure. Car avant le lancement, Call of Duty : Vanguard a donné l’idée de pouvoir dire quelque chose de nouveau sur le devant du récit historique.

Pourtant, malgré l’inspiration de vrais soldats et la présence de quatre fronts de guerre (occidental, oriental, africain et pacifique), le titre de Sledgehammer Games repose plus sur la fantaisie que sur l’histoire elle-même. Ce que la série a toujours fait, qu’il soit clair, cependant, comme évoqué plus haut, le dernier chapitre a donné le sentiment de pouvoir raconter l’omniprésente Seconde Guerre mondiale d’une manière différente, plus sensible à la réalité historique. Mais allons-y dans l’ordre.

En environ 5 à 6 heures de campagne, Call of Duty: Vanguard parle de l’équipe spéciale commandée par le sergent britannique Arthur Kingsley, déterminé à mettre fin au projet Phoenix d’inspiration nazie. Et c’est Kingsley lui-même qui joue le rôle de narrateur entre les différentes missions sur lesquelles repose l’intrigue. Un flux qui commence dans résolution moyenne, à bord d’un train en mouvement contrôlé par les Allemands, pour ensuite être entrecoupé de missions-flashbacks, chacune dédiée à chaque protagoniste lors des batailles les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale.

Call of Duty: Vanguard Zombi révélé, un mode qui amène les morts-vivants au Stalingrad de 1944

Concernant le rendu des armes et des décors, Call of Duty : Vanguard fait un travail super fin, à tous points de vue, donnant un réalisme énorme et un sentiment d’immersion dans un contexte qui veut rappeler le passé, mais seulement en apparence. Cette apparence est perçue malgré les tentatives de traiter des fragments spécifiques de la Seconde Guerre mondiale : l’histoire de Polina Petrova reflète le rôle que les femmes soviétiques ont joué pendant le siège nazi de Stalingrad, tandis que dans la mission dédiée à l’Américain Wade Jackson, ainsi que dans celui de l’Australien Lucas Riggs, émerge le thème du racisme dans les armées. Dans le cas des États-Unis, la ségrégation raciale a pris fin avec l’Executive Order 9981 de Truman en 1948, appliqué concrètement seulement avec la guerre de Corée de 1950 ; dans l’armée anglaise, en revanche, il y avait un profond mépris et un sentiment de supériorité envers les soldats des colonies du Commonwealth, y compris les Australiens.

Pour vraiment se lasser de Call of Duty: Vanguard, cependant, c’est la rhétorique habituelle avec laquelle la Seconde Guerre mondiale est relancée, qui reprend une perspective dualiste du cinéma hollywoodien dans laquelle se battre sont le bien contre le mal. Si les Américains sont omniprésents chez les premiers, les seconds convergent toujours vers un mal suprême qui prend la forme d’Hitler et du nazisme. Une vision redondante, limitée, simpliste qui a maintenant fait du nazi le classique scélérat la culture pop, comme le zombie. Une analogie particulière mise en évidence par les spécialistes des études de jeu AJ Salvati et JM Bulinger.

Maintenant, nous ne nous attendons pas à apprendre l’histoire de Call of Duty: Vanguard, mais nous ne voyons même pas de changement sur le plan de la narration historique malgré la tentative d’adopter des points de vue différents grâce à la présence de quatre protagonistes de cultures et des pays différents. La caractérisation unique d’Arthur, Polina, Lucas et Wade n’est évidente que dans l’approche du combat et des capacités spéciales. Pour le reste, chacun est une expression du super soldat évoqué plus haut, toujours avec une blague prête même lorsque la mort semble proche.

Peut-être que cette critique de la campagne Call of Duty : Vanguard est trop dure, étant donné que l’objectif du jeu – et de toute la série – est le multijoueur en ligne, surtout après l’avènement de Call of Duty : Warzone, qui attire l’attention des grand public. Il reste cependant un fort regret de voir, en 2021, une campagne solo consacrée à la Seconde Guerre mondiale pas pleinement exploitée côté représentation, presque découpée en ses parties les plus importantes, pour laisser place à une vision banale, composé de cinématiques spectaculaires et de combats contre des adversaires impitoyables et méritants d’une vengeance atroce, qui ne transmet pourtant que peu ou rien de ce qui fut le conflit le plus atroce de la contemporanéité.