Huawei aura trouvé la bonne voie pour contourner les sanctions américaines sur les smartphones

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a fait de nombreuses victimes, dont Huawei. Ce n’est pas un nouveau thème et la marque semble avoir surmonté le problème avec son écosystème. Pour autant, elle n’a pas renoncé à maintenir sa position sur le marché.

Bien entendu, pour cela il faut avoir accès à de nombreux composants, qui jusqu’à présent semblent interdits. Huawei aura désormais une action de plus en cours, qui pourrait surmonter toutes les limitations imposées par les États-Unis et ainsi revenir en force sur le marché des smartphones.

Plus que les services de Google et d’autres partenaires, Huawei a une certaine dépendance vis-à-vis du marché des composants. C’était l’un des points de l’attaque américaine contre la marque et l’un des moyens trouvés pour limiter sa présence sur le marché des smartphones.

Si dans le premier cas tout a été réglé avec HarmonyOS et son écosystème de services et d’applications, dans le cas des composants c’est différent. Huawei arrive à s’adapter en interne pour pouvoir proposer de nouvelles propositions, notamment sur le marché des smartphones, comme cela devrait se produire avec le SoC Snapdragon.

Pour contourner toutes ces limitations, Huawei pourrait bientôt faire un pas pour contourner les sanctions américaines sur les smartphones. Ce qui est avancé, c’est que la marque licenciera une partie de sa marque à d’autres sociétés, qui atteindraient ainsi le marché sans limitations.

Cette première étape se ferait avec la partie design des smartphones et garantirait l’accès aux composants clés. Pour l’instant, le plan semble se concentrer sur la société Xnova, qui appartient à China Postal and Telecommunications Appliances. Ce serait aller sur le marché en cherchant à acheter tous les différents éléments.

Il existe également des rapports selon lesquels TD Tech Ltd. recevra le même traitement, mais dans ce cas, elle vendra les smartphones sous sa propre marque. Ces différents modèles économiques seront adaptés à chaque partenaire et trouveront ainsi le moyen le plus simple de s’assurer que les États-Unis ne bloquent pas l’accès aux composants.

Ce n’est peut-être pas le moyen le plus brillant de surmonter ce problème, mais cela donne à Huawei un moyen de rester sur le marché des smartphones. C’est aussi une garantie que ce domaine redeviendrait rentable pour la marque, après avoir vendu Honor.