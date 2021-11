Vous n’avez pas installé Windows 11 ? Alors la mise à jour Windows 10 21H2 vous attend déjà

Bien que l’accent soit mis sur Windows 11, Microsoft n’a pas abandonné Windows 10 et a travaillé activement sur des mises à jour et des corrections de bugs. Il s’agit toujours d’un système actif et supporté, qui doit être maintenu en tant que tel.

La dernière nouvelle de Microsoft est la preuve de cette décision. La grande mise à jour de Windows 10, appelée 21H2 ou mise à jour de novembre, est enfin disponible et peut être installée par tous les utilisateurs qui ont choisi d’ignorer Windows 11 pour le moment.

La dernière mise à jour majeure de Windows 10 est attendue depuis plusieurs jours. Microsoft était en train de finaliser cette version, la préparant à une diffusion généralisée par tous les utilisateurs qui ont décidé de rester dans cette version du système Microsoft.

Ce n’est pas une mise à jour qui apporte des nouvelles visibles et se concentre sur la sécurité et la stabilité du système. Il y a des nouveautés, certes, mais celles-ci sont loin des yeux des utilisateurs, étant encore plus tournées vers les PC pour les entreprises et les grandes structures.

Pourtant, nous pouvons compter sur 21H2 avec la prise en charge des protocoles Wi-Fi 6 avec Wi-Fi Protected Access 3 Hash-to-Element (WPA3 H2E), des améliorations de la virtualisation via Azure Virtual Desktops et même une nouvelle gestion via des stratégies de groupe, avec plus d’options .

Il s’agit toujours d’une mise à jour qui est distribuée de manière contrôlée et qui doit être activée manuellement. Il se trouve sous Paramètres Windows 10, dans la zone Mise à jour et sécurité. Il leur suffit de le sélectionner et d’indiquer qu’ils souhaitent l’installer.

Avec cette nouvelle version 21H2, Microsoft inaugure également un nouveau cycle de mises à jour dans Windows 10. Il l’aligne sur Windows 11 et devient ainsi annuel et unique, devenant unique, sans encore de période précise de présentation.

Avec un support garanti jusqu’au 14 octobre 2025, Windows 10 a encore beaucoup à offrir aux utilisateurs. Ce n’est pas une mise à jour massive, mais elle apporte des nouvelles importantes pour les utilisateurs, qui peuvent garder leurs machines à jour et en sécurité.