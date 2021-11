Microsoft déplace les mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 vers un cycle annuel

Pourquoi c’est important : Microsoft accélère le déploiement de Windows11 à partir d’aujourd’hui. Pour faciliter cela, Windows 10 passera à une cadence annuelle de mise à jour des fonctionnalités et verra probablement également moins d’ajouts importants depuis que le système d’exploitation est entré dans son cycle de fin de vie. Microsoft promet la prise en charge de Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025.

Le Patch Tuesday, Microsoft a annoncé qu’il ajuste sa cadence de mise à jour de Windows 10 pour qu’elle s’aligne sur Windows 11. À partir du correctif 21H2, les utilisateurs de Windows 10 peuvent s’attendre à des mises à jour régulières des fonctionnalités chaque année.

« Nous allons passer à une nouvelle cadence de publication de Windows 10 pour nous aligner sur la cadence de Windows 11, en ciblant les versions annuelles de mises à jour des fonctionnalités », a déclaré John Cable, vice-président de la maintenance et de la livraison de Windows chez Microsoft. « La prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 est prévue pour le second semestre 2022. Nous continuerons à prendre en charge au moins une version de Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025. »

Il a également déclaré que le canal de service, officiellement connu sous le nom de « canal semi-annuel », a été renommé « canal de disponibilité générale », à partir de la mise à jour d’aujourd’hui.

Le correctif Windows 10 21H2 n’est pas si important. Il prend en charge WPA3 H2E pour une meilleure sécurité WiFi. Il rationalise également Windows Hello Entreprise pour permettre des déploiements plus rapides, plus fluides et sans mot de passe. Enfin, la mise à jour ajoute la prise en charge du calcul GPU à WSL (Windows Subsystem for Linux) et EFLOW (Azure IoT Edge for Linux on Windows). L’utilisation de cycles GPU devrait faciliter les déploiements d’apprentissage automatique et d’autres charges de travail lourdes.

Bien qu’il puisse y avoir des mises à jour Windows 10 plus importantes à l’avenir, les utilisateurs doivent garder leurs attentes sous contrôle. Microsoft se concentre fortement sur Windows 11, et Cable a déclaré que Microsoft intensifie son déploiement de Windows 11 à partir d’aujourd’hui.

« Sur la base de l’expérience positive de la mise à jour du déploiement et des commentaires des utilisateurs que nous avons vus à ce jour, nous avançons le rythme du déploiement plus rapidement que prévu et rendons désormais la mise à niveau de Windows 11 plus largement disponible pour les appareils Windows 10 éligibles. [sic], dit le vice-président.

Le déploiement accéléré de Windows 11 de Microsoft pourrait expliquer sa décision de mettre fin à la prise en charge de l’émulation x64 dans Windows 10. Cette décision forcera essentiellement les Surface Insiders qui exécutent des applications x64 à passer à Windows 11, même si cela signifie qu’ils ont besoin d’un appareil plus récent. Microsoft l’a annoncé sournoisement aujourd’hui en mettant à jour un article de blog vieux de près d’un an sur l’aperçu de l’émulation x64 publié en décembre dernier.

« L’émulation x64 pour Windows est désormais généralement disponible dans Windows 11″, indique la mise à jour. « Pour ceux qui souhaitent faire l’expérience de cela, un PC exécutant Windows 11 sur Arm est requis. »