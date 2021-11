Halo Infinite est la meilleure version de Xbox Game Studios sur Steam

Le marché du jeu vidéo propose des offres pour tous les goûts, mais il y a des titres qui se démarquent plus que d’autres. Les développeurs se sont également donné beaucoup de mal pour garantir les meilleures expériences aux joueurs, particulièrement adaptées aux systèmes puissants des consoles de nouvelle génération.

Steam est l’une des plateformes les plus populaires pour connaître « l’état de l’art » de la popularité des jeux. Et si l’on s’en tient aux titres développés par Xbox Game Studios, on constate que Halo Infinite est récemment devenu la meilleure sortie de l’entreprise sur le service Valve.

Halo Infinite est la meilleure version de Xbox sur Steam

Si vous recherchez un bon jeu, alors peut-être que Halo Infinite pourrait être un bon choix. Selon les données désormais collectées, il s’agit du meilleur jeu créé par Xbox Game Studios sorti sur la plateforme Steam.

En visitant la page des statistiques Steam, nous pourrons peut-être accéder à des titres joués par plus de joueurs en ce moment. Et au moment d’écrire ces lignes, le jeu comptait actuellement 70 817 joueurs, avec un maximum de joueurs aujourd’hui de 272 586.

Il convient de noter que ce montant ne concerne que les joueurs Steam et exclut les joueurs Xbox Game Pass, Windows Store et Xbox Series X et Series S. En tant que tel, on estime que sur ces plateformes réunies, le montant est nettement plus élevé.

Il s’agit toujours de la version bêta qui est disponible gratuitement sur la plateforme. Mais la version Campagne n’arrivera que le 8 décembre pour 59,99 euros.

Les jeux au-dessus de Halo Infinite sur la même table sont CS : Global Offensive (Valve et Hidden Path Entertainment), Dota 2 (Valve), suivi de PUBG : Battlegrounds (Karfton), Apex Legends (Respawn Entertainment et Panic Button Games), Team Fortress 2 (Valve, Buka et EA), New World (Amazon) et Naraka : Bladepoint (24, Hangzhou 24).

Jouez-vous à l’un de ces jeux sur Steam ?