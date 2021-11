La mise à jour vers Windows 10 (21H2) est désormais disponible en téléchargement

Windows 10 21H2 est la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows, avec la version Windows 11. Elle a été annoncée par Microsoft sur le blog Windows et ils l’appellent une « mise à jour des fonctionnalités ». Cela signifie qu’il s’agit d’une mise à jour mineure avec une installation rapide et peu de poids. Il est désormais généralement disponible en téléchargement via Windows Update.

Quoi de neuf dans Windows 10 21H2

Comme nous venons de le dire, Windows 10 21H2 est distribué sous forme de mise à jour de fonctionnalités basée sur la technologie du package d’activation. Cela signifie que son téléchargement et son installation sont aussi rapides que les correctifs mensuels ou que la version 20H2. Ce sera le cas tant que nous aurons la version 2004 de Windows 10 ou 20H2. Si nous avons une version précédente, l’installation se fera de manière traditionnelle.

Selon les propres mots de Microsoft, Windows 10 21H2 se concentre sur la productivité et la sécurité, prioritaires pour répondre aux besoins de ses clients en fonction des commentaires. Les nouvelles fonctionnalités axées sur la productivité, la gestion et la sécurité incluent :

Ajout de la prise en charge des normes WPA3 H2E pour améliorer la sécurité Wi-Fi

Windows Hello Entreprise introduit une nouvelle méthode de déploiement appelée Cloud Trust pour prendre en charge les déploiements simplifiés sans mot de passe et atteindre un état de déploiement à exécuter en quelques minutes

Prise en charge de l’informatique GPU sur le sous-système Windows pour Linux (WSL) et les déploiements Azure IoT Edge pour Linux sur Windows (EFLOW) pour l’apprentissage automatique et d’autres workflows à forte intensité de calcul

Configuration matérielle requise pour Windows 10 21H1

Les exigences sont les mêmes que pour Windows 10 version 21H1 et antérieures, c’est-à-dire :

Processeur 1 GHz.

1 Go de RAM pour 32 bits et 2 Go pour 64 bits.

32 Go d’espace disque libre.

GPU compatible DirectX 9.

Écran de résolution 800×600.

Comment le télécharger

Pour le télécharger, il vous suffit d’aller sur Windows Update et il s’installera rapidement. Être un Package d’activation, le téléchargement et l’installation seront rapides, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps (même si cela dépendra de la puissance de votre équipement et si vous possédez un SSD).

Pour forcer la recherche de mises à jour, vous devez aller dans Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update> Rechercher les mises à jour. Soyez patient car, comme d’habitude, le lancement est progressif et peut ne pas encore apparaître sur votre appareil.