Êtes-vous un fan de jeux de course? Nous avons des suggestions pour votre Android

Les jeux de course sont l’un des meilleurs à avoir installé sur son smartphone et y passer quelques minutes à essayer de se surpasser à chaque match. Si vous êtes un fan de ce genre de jeux, nous avons quelques-unes des meilleures suggestions à vous offrir.

Ajoutez quelques euros (car ils ne sont pas gratuits) et venez accélérer.

Jeux de course Android

GRID™ Autosport

GRID™ Autosport est un jeu de course considéré comme AAA, offrant ainsi à ses joueurs une grande qualité tant au niveau des graphismes qu’au niveau du gameplay. Il propose 100 voitures et 100 circuits, des commandes personnalisables, divers niveaux de difficulté et est mis à jour fréquemment.

Le jeu a un coût de 7,99 €, est disponible en plusieurs langues, dont le portugais (du Brésil) et n’a aucune publicité pour perturber l’expérience de jeu.

Rush Rallye 3

Rush Rally 3 est considéré comme le simulateur de rallye le plus authentique et le plus réaliste pour smartphone. Il tourne à 60 ips et propose plus de 72 étapes nouvelles et uniques, chacune avec différents types de surface, y compris la neige, le gravier, le tarmac et le sable !

Il comprend également certains des meilleurs modèles de dynamique automobile à ce jour, y compris la déformation en temps réel et les dommages au véhicule.

Need for Speed™ les plus recherchés

Ce n’est pas exactement un nouveau titre, mais c’est toujours une bonne option pour passer de bons moments de jeu.

Need for Speed ​​apporte ainsi des courses dangereuses, des évasions de la police et des rivaux, sur Android, avec de très bons graphismes et toute l’émotion requise.

Page d’accueil : EA

Prix ​​: 4,99 €

Noté 3,9 étoiles

Hyperbrûleur

Hyperburner amène le monde de la course à un autre niveau, car il cherche à contrôler un avion spatial hypersonique qui voyage dans le ciel d’un lointain système solaire colonial.

Il a beaucoup de vitesse à travers des parcours qui deviennent de plus en plus dangereux au fur et à mesure que le jeu progresse.

Page d’accueil : Mauvaise potion

Prix ​​: 3,29

Noté 4.4 étoiles

Mini course automobile

Mini Motor Racing est un jeu classique pour smartphone qui continue de garantir beaucoup de plaisir. En plus des courses hors ligne, vous pourrez rejoindre vos amis pour voir qui est le plus habile à conduire et le plus rapide à franchir la ligne d’arrivée.